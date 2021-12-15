كأس مارادونا.. تركي آل الشيخ في مباراة بوكا جونيورز وبرشلونة

تُوج نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني بيطولة كأس مارادونا بفوزه على برشلونة الإسباني بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما امس علي ملعب مرسول بارك بالمملكة العربية السعودية.



تواجد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، في ملعب مرسول بارك لمتابعة مباراة برشلونة وبوكا جونيورز، على كأس مارادونا ضمن فعاليات موسم الرياض.



ونشر ال الشيخ عبر حسابه علي "تويتر" عدة صور وهو يصافح لاعبي الفريقين، والحكام، كما تبادل آل الشيخ الحديث مع عدد من الحاضرين على أرض الملعب.



يُذكر أن البطولة أقيمت على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات موسم الرياض، تكريمًا لروح الأسطورة الراحل الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا.