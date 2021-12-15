مي حلمي تتألق بإطلالة جذابة من داخل طائرة خاصة

نشرت المذيعة مي حلمي صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي حلمي في الصور من داخل الطائرة، خلال زيارتها إلى إيطاليا، بإطلالة كاجوال جذابة وعلقت على الصور: "مرة أخرى".



ولفتت مي حلمي الأنظار في الصور، مرتدية تى شيرت سود، وبنطال ليجن أسود، ووضعت لمسات من الماكياج لتبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها.



يذكر أن مي حلمي مذيعة رياضة بدأت مسيرتها من خلال برامج الراديو و انتقلت حاليا الي برامج تليفزيونية و اخر اعمال الإعلامية مي حلمي هو برنامج " الحكم " ، الذي يعرض علي قناة " الحدث اليوم ".

https://www.instagram.com/reel/CXd36s-FG03/?utm_medium=copy_link