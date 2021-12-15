السعودية.. النيابة العامة تحذر المسافرين إليها من عدم الإفصاح عن زيارتهم للدول الموبوءة

أصدرت النيابة العامة تحذيرا شديد اللهجة للمسافرين القادمين إلى المملكة على رحلات دولية والمسؤولين عن وسائل النقل ومشغليها عبر منافذ الدخول، من عدم الإفصاح عن زيارتهم لأي من الدول الموبوءة بتفشي فيروس كورونا أو من سلالاته.

وأكدت النيابة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية لمنع الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة، مؤكدةً أن السلطة المختصة ستتخذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة في حالة حدوث أي حالة طارئة صحية تثير قلقاً دولياً.

وذكرت النيابة السعودية أن عدم الإفصاح عن زيارة الدول الموبوءة بتفشي كورونا يترتب عليه غرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال.

وبينت أن المخالفة إذا اقترنت بفعل جرمي فتحال القضية إلى النيابة العامة مع المتهم تمهيداً لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.