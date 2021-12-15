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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. إطلاق عمليات أمنية في ديالى وكركوك

قوات عراقية - ارشيفي
قوات عراقية - ارشيفي

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، الأربعاء، عن إطلاق عملية أمنية جديدة في محافظتي كركوك وديالى.
 
وذكرت الخلية في بيان لها قائلة "بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي، شرعت قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك والقطعات الملحقة بها، صباح اليوم، بتفتيش وتطهير عدد من المناطق والقرى ضمن قاطع المسؤولية".

واضاف البيان أن "قيادة عمليات ديالى من خلال الفرقة الأولى ومديرية شرطة ديالى شرعت بعملية أمنية لتفتيش عدد من المناطق والقرى ضمن قاطع المسؤولية. 

 

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أول تعليق من خلية الإعلام الأمني العراقي على تفجير البصرة

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الإعلام الأمني العراقي: اعتقال 75 متهما بالإرهاب وتدمير 10 أوكار خلال أسبوع

العراق داعش خلية الإعلام الأمني قيادة العمليات المشتركة الإعلام الأمني العراقي

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