العراق.. إطلاق عمليات أمنية في ديالى وكركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، الأربعاء، عن إطلاق عملية أمنية جديدة في محافظتي كركوك وديالى.



وذكرت الخلية في بيان لها قائلة "بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي، شرعت قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك والقطعات الملحقة بها، صباح اليوم، بتفتيش وتطهير عدد من المناطق والقرى ضمن قاطع المسؤولية".

واضاف البيان أن "قيادة عمليات ديالى من خلال الفرقة الأولى ومديرية شرطة ديالى شرعت بعملية أمنية لتفتيش عدد من المناطق والقرى ضمن قاطع المسؤولية.