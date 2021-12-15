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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لحظة انهيار عقار على سيارة في الشارع.. فيديو

صدى البلد

تداول رواد التواصل الاإجتماعي في روسيا مقطع فيديو، ظهر خلاله  انهيار عقار في منطقة بجنوب روسيا تسمى " ساراتوف" ولكن الكارثة الاكبر أن العقار انهار على سيارة كانت بداخلها قائدها و أشخاص آخرين كانوا مترجلين في الشارع. 
 

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن مقطع فيديو لعقار ينهار في الشارع بمنطقة ساراتوفا بروسيا، أثار الجدل بين الرواد عقب نشره بسبب سقوط المنزل بصورة مفاجأة على المواطنين في الشارع . 

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و بحسب ما قاله المسئولين في تلك المنطقة، أن أصحاب ذلك العقار كانوا يجروا بعض التجديدات في المنزل الذي كان على وشك الإنهيار و لكن أثناء الترميم الذي قاموا به سقط جدار إحدى الغرف على المواطنين في الشارع. 
ووفقا لتقرير الشرطة، فإن إنهيار حائط من المنزل تسبب في إنهيار جزئي للعقار، و أدى إلى إصابة 3 أشخاص كانوا في الشارع أحدهم كان جالسا في سيارته بالقرب من العقار . 
جدير بالذكر أن مقطع الفيديو أوضح ان المنزل إنهار على أحدهم أثناء وجوده في السيارة ممل  تسبب في إصابته بجروح متوسطة و تم نقله إلى المستشفى أما الشخصين الآخرين كانت إصابتهم بسيطة .

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u6JcND93ggQ

 

روسيا مقطع فيديو عقار جنوب روسيا سيارة انهيار

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