عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاربعاء المقبل.. صرف مرتبات شهر ديسمبر

أرشيفية
أرشيفية

تبدأ وزارة المالية الأربعاء المقبل في صرف رواتب العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة؛ عن شهر ديسمبر الجاري.


وقال تقرير صادرعن وزارة المالية، إنه  المستهدف بداية صرف رواتب شهر ديسمبر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارا من يوم 22 من الشهر الجاري؛ ولمدة 5 أيام.

بعد تعرضه للضرب.. وزير المالية يُكرم مدير حسابات الشئون الصحية بالقليوبية

اختيار وكيل محافظ البنك المركزي لعضوية لجنة حماية الخصوصية والأمن

قالت الوزارة إنه تم تقسيم عمليات صرف الرواتب عبر 3 مجموعات وظيفية تشمل 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة  من الجهات الخدمية والمحلية علي مستوي الجمهورية.

وبحسب ما أعلنته الوزارة فإنه سيتم صرف رواتب الموظفين بـ 27 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة ضمن المجموعة الأولي اعتبارا من يوم 22 من ديسمبر الجاري، ثم رواتب 18 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة للمجموعة الثانية يوم 23 من نفس الشهر، بالاضافة لـ11 وزارة ومصلحة تابعة ومستقلة ضمن المجموعة الثالثة يوم 26 من ديسمبر الجاري.

أوضحت الوزارة انه سيتم استكمال صرف بواقي رواتب العاملين بالوزارات والجهات الأخري علي مدار يومين اعتبارا من 27 حتي 28 من نفس الشهر.

المالية رواتب الموظفين قانون الخدمة المدنية صرف الرواتب العاملين بالدولة

ترشيحاتنا

تدريب تنشيطي لمنتخب مصر قبل ساعات من مواجهة تونس

المجتمع المدني ومواجهة خطاب الكراهية |5 طرق لنبذ العنف بالقول وتعزيز التسامح

استعدادات برشلونة داخل كامب نو لمؤتمر تحديد مستقبل أجويرو.. صور

إعلام الأمم المتحدة: إشراك الشباب في مكافحة الفساد ببؤرة تركيز مؤتمر شرم الشيخ

الاربعاء المقبل.. صرف مرتبات شهر ديسمبر

صفقة تبادل الأسرى.. مسئولون إسرائيليون يدعون لتعزيز المفاوضات مع حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

الأمم الإفريقية تحت التهديد .. اجتماع طارئ للكاف بحضور رئيس الفيفا

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

طارق حامد يكشف لـ كارتيرون السر الحقيقي وراء استبعاده من المنتخب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

اتفرج ببلاش .. 3 قنوات مجانية تعلن إذاعة مباراة مصر وتونس اليوم

التضامن تبدأ في صرف الدعم الشهري لمستفيدي "تكافل وكرامة".. تفاصيل

كان هيبلع لسانه .. ميدو يكشف كواليس نجاة نجله من الموت ويشكر الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

20 صورة من العرض الخاص لـ فيلم ريتسا

الحصيرة .. كانت في جهاز كل العرايس..وهذه رحلتها من الحلفا للخوص والبلاستيك| نوستالجيا

فيديو

فيديوجراف.. وسط المعازيم.. عروسان يحلقان شعريهما بالكامل أثناء زفافهما

فيديوجراف.. أمطار لمدة 6 أيام.. هيئة الأرصاد تعلن حالة الطقس الفترة المقبلة

معاشي ضئيل .. أرملة أحمد راتب تكشف حقيقة تجاهل الزعيم لها ومعاناتها من الفقر

فيديو جراف.. كيف استعد الأهلي لمواجهة الرجاء في السوبر الأفريقي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ