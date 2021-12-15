الاربعاء المقبل.. صرف مرتبات شهر ديسمبر

تبدأ وزارة المالية الأربعاء المقبل في صرف رواتب العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة؛ عن شهر ديسمبر الجاري.



وقال تقرير صادرعن وزارة المالية، إنه المستهدف بداية صرف رواتب شهر ديسمبر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارا من يوم 22 من الشهر الجاري؛ ولمدة 5 أيام.

قالت الوزارة إنه تم تقسيم عمليات صرف الرواتب عبر 3 مجموعات وظيفية تشمل 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة من الجهات الخدمية والمحلية علي مستوي الجمهورية.

وبحسب ما أعلنته الوزارة فإنه سيتم صرف رواتب الموظفين بـ 27 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة ضمن المجموعة الأولي اعتبارا من يوم 22 من ديسمبر الجاري، ثم رواتب 18 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة للمجموعة الثانية يوم 23 من نفس الشهر، بالاضافة لـ11 وزارة ومصلحة تابعة ومستقلة ضمن المجموعة الثالثة يوم 26 من ديسمبر الجاري.

أوضحت الوزارة انه سيتم استكمال صرف بواقي رواتب العاملين بالوزارات والجهات الأخري علي مدار يومين اعتبارا من 27 حتي 28 من نفس الشهر.