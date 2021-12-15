عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد تعرضه للضرب.. وزير المالية يُكرم مدير حسابات الشئون الصحية بالقليوبية

أثناء التكريم
أثناء التكريم

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتكريم رضا قرطام، مدير الحسابات بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالقليوبية؛ تقديرًا لتفانيه فى أداء واجبه الوظيفى بكل إخلاص، وتمسكه بحماية المال العام، وفق الإجراءات والضوابط القانونية المقررة؛ مما أدى إلى تعرضه لتعدى بعض العاملين بوحدة النفايات الطبية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، عليه بالضرب أثناء تأدية عمله؛ اعتراضًا على تمسكه بتطبيق القواعد المنظمة لصرف المكافآت.

أكد الوزير، تقديم بلاغ للنائب العام بهذه الواقعة المؤسفة ضد هؤلاء العاملين بوحدة النفايات الطبية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، الذين خرجوا على مقتضيات الواجب الوظيفى، وسلكوا سلوكًا يتنافى مع الاحترام الواجب للوظيفة؛ فلا تستر على فساد ولا أحد فوق القانون أو المساءلة، ولا تهاون أبدًا مع كل من تُسول له نفسه المساس بالمال العام؛ باعتباره حق الشعب، أو المساس بالموظف العام، أثناء أداء عمله، مشددًا على الاستمرار فى التعامل القانونى الحاسم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ضد أى محاولات للإضرار بحقوق الخزانة العامة.

المالية : زيادة إيرادات الضرائب بنسبة 0.5% وخفض العجز الكلي إلى أقل من 6%

مساعد وزير المالية: نركز على دعم السلع الأساسية للمواطن.. فيديو

وجَّه الوزير رسالة إلى المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، فى هذا اللقاء الذى حضره طارق بسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية،: «إن الدولة تُعَّول كثيرًا على دوركم المحورى فى حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات، والتفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون، بما يرضى الله، ودون تغول على أحد؛ بما يسهم فى إرساء دعائم الإنفاق الأمثل للمخصصات المالية.. ولن نسمح بالمساس بحُماة المال العام، أو التنكيل بهم أو إهانتهم أو إيذائهم أو منعهم من أداء واجباتهم الوطنية والوظيفية فى الحفاظ على مستحقات الدولة».


أوضح الوزير، أنه تواصل مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، فور حدوث هذه الواقعة المؤسفة، وقد أكد أنه وجَّه باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد هؤلاء العاملين، وأبدى حرصه على التعاون المشترك لتعزيز حوكمة إجراءات منظومة المصروفات، وتيسير سبل اضطلاع  المديرين والمراقبين الماليين، بمهامهم المخولة لهم قانونًا؛ حرصًا على صون المال العام، وتوجيهه فى المسارات المحددة.


أعرب رضا قرطام، مدير الحسابات بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، عن اعتزازه بالتحرك السريع لوزير المالية، وتوجيهاته الفورية باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد بعض العاملين بوحدة النفايات الطبية مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، الذين خرجوا على مقتضيات الواجب الوظيفى، وحرصه أيضًا على استقباله وتكريمه فى مكتبه، والتواصل التليفونى معه؛ للاطمئنان على صحته، فور حدوث هذه الواقعة المؤسفة التى دخل على إثرها المستشفى، لافتًا إلى تقديره أيضًا لوزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الذى بادر بالتواصل التليفونى معه للاطمئنان على صحته.

تكريم الموظف
تكريم الموظف
تكريم الموظف
تكريم الموظف
تكريم الموظف
تكريم الموظف
تكريم الموظف
تكريم الموظف
WhatsApp Image 2021-12-15 at 11.50.54 (1)
WhatsApp Image 2021-12-15 at 11.50.54 (1)
WhatsApp Image 2021-12-15 at 11.50.54 (2)
WhatsApp Image 2021-12-15 at 11.50.54 (2)
WhatsApp Image 2021-12-15 at 11.50.54
WhatsApp Image 2021-12-15 at 11.50.54
المالية وزير المالية القليوبية محمد معيط الدكتور محمد معيط

ترشيحاتنا

ما حكم وضع آية قرآنية نغمة لـ الموبايل؟.. مستشار المفتي يجيب

أكدت سعادتها بإقبال الاطفال المصريين..وزيرة الهجرة تطلق فعاليات "اتكلم عربي" بـ "إكسبو دبي"

لماذا حرم وصل الشعر.. وما حكم لبس الباروكة بدلاً من الحجاب؟

خبراء: "الدلتا الجديدة" تساهم في ترشيد المياه وتسد فجوة المحاصيل العلفية

هل انتشر متحور أوميكرون في كل دول العالم؟ الصحة العالمية تجيب

بعد تعرضه للضرب.. وزير المالية يُكرم مدير حسابات الشئون الصحية بالقليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

اتفرج ببلاش .. 3 قنوات مجانية تعلن إذاعة مباراة مصر وتونس اليوم

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

طارق حامد يكشف لـ كارتيرون السر الحقيقي وراء استبعاده من المنتخب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

الأمم الإفريقية تحت التهديد .. اجتماع طارئ للكاف بحضور رئيس الفيفا

كان هيبلع لسانه .. ميدو يكشف كواليس نجاة نجله من الموت ويشكر الأهلي

دراسة صادمة بشأن فعالية اللقاحات المعتمدة ضد أوميكرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

20 صورة من العرض الخاص لـ فيلم ريتسا

الحصيرة .. كانت في جهاز كل العرايس..وهذه رحلتها من الحلفا للخوص والبلاستيك| نوستالجيا

فيديو

معاشي ضئيل .. أرملة أحمد راتب تكشف حقيقة تجاهل الزعيم لها ومعاناتها من الفقر

فيديو جراف.. كيف استعد الأهلي لمواجهة الرجاء في السوبر الأفريقي

فيديو جراف.. كم سيتقاضى محمد صلاح مع ليفربول بعد تجديد عقده

لفيت العالم كله| فاطمة عيد: نجحت بفضل دعوات أمي ليا

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ