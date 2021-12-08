السواقين ضربوه عشان الحوافز .. إصابة مدير الحسابات بـ صحة القليوبية

أصيب مدير الحسابات المالية بمديرية الصحة فى القليوبية بإصابات متفرقة إثر اعتداء عدد من السائقين التابعين للمديرية عليه بسبب تأخر صرف بعض المستحقات المالية الخاصة بهم، حيث طالبوه بإنهاء الإجراءات فأكد لهم عدم انتهاء الاستمارة الخاصة بالصرف ما أثار حفيظتهم وهاجموه داخل مكتبه بديوان مديرية الصحة بالقليوبية في بنها ، وعلى الفور تم تقل المصاب لمستشفى بنها التعليمي لتلقي العلاج وتم السيطرة على الموقف.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة وتعدي على مدير الحسابات بديوان عام مديرية الصحة ببنها ونقله للمستشفى.



وانتقلت قوة من قسم ثان بنها وجرى السيطرة على الموقف ونقل المصاب إلى المستشفى، والتحفظ على المشاركين في الواقعة لسؤالهم.



وتبين من تحريات المباحث أن عددا السائقين التابعين للمديرية تعدوا على مدير الحسابات بسبب تأخر صرف بعض المستحقات المالية الخاصة بهم، حيث طالبوه بإنهاء الإجراءات فأكد لهم عدم انتهاء الاستمارة الخاصة بالصرف، مما أثار حفيظتهم وهاجموه داخل مكتبه بالمديرية.



من جانبه قال مصدر بمديرية الصحة فى القليوبية ان المصاب يخضع للعلاج بمستشفي بنها التعليمي وتم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة ، مؤكدا أن المشكلة بدأت بمطالبة السائقين العاملين بالمديرية مدير الحسابات "رضا ق" بصرف متأخرات وحوافز مالية متأخرة لهم فأكد لهم أن الاستمارة الخاصة بها لم تُعتمد حتى الآن ما أثار غضبهم وتعدوا عليه بالضرب.