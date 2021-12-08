حبس 29 متهما لحيازة مواد مخدرة في القليوبية

أمرت نيابة القليوبية بحبس 29 عاطلا تم ضبطهم خلال حملة أمنية موسعة وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.



وأسفرت الحملة عن ضبط 29 عاطلا فى الخصوص والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وطوخ وبنها وكفر شكر، 970 جراما من الهيروين المخدر، و610 جراما من مخدر الحشيش، و410 جراما من مخدر البودر، و790 جرام شادو، و45 جراما من مخدر البانجو، و338 جرامام من مخدر الاستروكس، و345 قرص مخدر.



وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.