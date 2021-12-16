سوق أبوظبي العالمي ومؤسسة التمويل الدولية تطلقان مبادرة لتعزيز الفرص للشركات الناشئة

وقعت مؤسسة التمويل الدولية وسوق أبوظبي العالمي اليوم في مقر إكسبو 2020 دبي مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة "She Wins Arabia" التي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة التي تقودها رائدات أعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحصول على المشورة والتمويل والإرشاد اللازم لتوسيع نطاق الأعمال.

وستدعم مبادرة "She Wins Arabia" حاضنات الأعمال والمسرعات وصناديق رأس المال الاستثماري من خلال بناء القدرات والتدريب حتى يتمكنوا من تطوير أعمال الشركات الناشئة والشركات التي تديرها رائدات أعمال كما ستوفر أيضا مؤسسة التمويل الدولية وسوق أبوظبي العالمي الفرصة للشركات الناشئة نفسها لعرض خطط أعمالها على لجنة من الحكام لتلقي فرص التمويل والإرشاد من خبراء القطاع النظام الجيوي والمستثمرين المحتملين.

وقال محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية: قطعت دولة الإمارات أشواطا كبيرة في مجال تمكين المرأة وتعزيز حضورها في المناصب القيادية ومجالس إدارة الشركات الأمر الذي شجع مؤسسة التمويل الدولية للتعاون مع الدولة في مجال تطوير الدراسات التي تدعم التوازن بين الجنسين وخاصة مع توجه مجلس الوزراء لدعم الشركات الصغيرة "Microfinance" المرؤوسة من قبل النساء الإماراتيات ومساندتهم في التحول والاندماج ضمن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مع إشراكهم ضمن منصات التجارة الرقمية.

وأكد على التزام وزارة المالية بتعزيز العلاقة وتعظيم الاستفادة من المؤسسات والمنظمات التي تساهم بها الدولة وذلك استكمالا لدعم وتمكين مسيرة المرأة في مجالات التنمية الاقتصادية في دولة الامارات والمنطقة.

من جانبه قال أحمد جاسم الزعابي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي : نحن ملتزمون في سوق أبوظبي العالمي بدعم المساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في قطاع الشركات الناشئة وإننا بدورنا نعتبر هذه المبادرة المشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية فرصة قيمة لدفع أجندة تعزيز التوازن بين الجنسين في سوق أبوظبي العالمي وإيجاد المزيد من الفرص للمرأة في جميع أنحاءالمنطقة العربية بما يمكنها من المساهمة في التنمية الاقتصادية للمنطقة وتطوير مجتمع أكثر تنوعا وشمولية.

وستساهم مبادرة "She Wins Arabia" في لعب دور مهم في تمكين رائدات الأعمال بالإضافة إلى ذلك فإن العديد من حاضنات الأعمال وصناديق رأس المال الاستثماري لا تقوم حتى الآن بتكييف مساحات العمل والمنتجات والخدمات الخاصة بها مع النساء العاملات.

وقال مختار ديوب المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية : تزخر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برائدات الأعمال الموهوبات اللاتي يمكن لأفكارهن أن تساعد في إعادة تشكيل اقتصاد المنطقة ويعد تكافؤ الفرص وجعل مساحة الشركات الناشئة أكثر شمولا أمر بالغ الأهمية لضمان نموها وتحفيز التنمية الاقتصادية.

وسيتم تنفيذ مبادرة "She Wins Arabia" المدعومة من مبادرة تمويل رائدات الأعمال "WeFi" وحكومة هولندا في عدد من الدول وستتوج المبادرة بمسابقة لتمكين الشركات الناشئة التي تقودها النساء من الوصول إلى الدعم والتمويل في جميع أنحاء المنطقة، والتواصل مع الصناديق والحاضنات والمسرعات.

كما تعد هذه المبادرة جزءا من التزام مؤسسة التمويل الدولية بسد الفجوات الاقتصادية بين النساء والرجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويركز نهج مؤسسة التمويل الدولية للنهوض بالمساواة بين الجنسين في المنطقة على زيادة الوصول إلى التمويل والمهارات والتقنيات الرقمية لرائدات الأعمال خلق وظائف أكثر وأفضل للمرأة والعمل جنبا إلى جنب مع البنك الدولي لإزالة الحواجز القانونية أمام المشاركة الاقتصادية للمرأة.