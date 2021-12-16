عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سوق أبوظبي العالمي ومؤسسة التمويل الدولية تطلقان مبادرة لتعزيز الفرص للشركات الناشئة

صدى البلد

وقعت مؤسسة التمويل الدولية وسوق أبوظبي العالمي اليوم في مقر إكسبو 2020 دبي مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة "She Wins Arabia" التي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة التي تقودها رائدات أعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحصول على المشورة والتمويل والإرشاد اللازم لتوسيع نطاق الأعمال.

وستدعم مبادرة "She Wins Arabia" حاضنات الأعمال والمسرعات وصناديق رأس المال الاستثماري من خلال بناء القدرات والتدريب حتى يتمكنوا من تطوير أعمال الشركات الناشئة والشركات التي تديرها رائدات أعمال كما ستوفر أيضا مؤسسة التمويل الدولية وسوق أبوظبي العالمي الفرصة للشركات الناشئة نفسها لعرض خطط أعمالها على لجنة من الحكام لتلقي فرص التمويل والإرشاد من خبراء القطاع النظام الجيوي والمستثمرين المحتملين.

وقال محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية: قطعت دولة الإمارات أشواطا كبيرة في مجال تمكين المرأة وتعزيز حضورها في المناصب القيادية ومجالس إدارة الشركات الأمر الذي شجع مؤسسة التمويل الدولية للتعاون مع الدولة في مجال تطوير الدراسات التي تدعم التوازن بين الجنسين وخاصة مع توجه مجلس الوزراء لدعم الشركات الصغيرة "Microfinance" المرؤوسة من قبل النساء الإماراتيات ومساندتهم في التحول والاندماج ضمن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مع إشراكهم ضمن منصات التجارة الرقمية.

وأكد على التزام وزارة المالية بتعزيز العلاقة وتعظيم الاستفادة من المؤسسات والمنظمات التي تساهم بها الدولة وذلك استكمالا لدعم وتمكين مسيرة المرأة في مجالات التنمية الاقتصادية في دولة الامارات والمنطقة.

من جانبه قال أحمد جاسم الزعابي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي : نحن ملتزمون في سوق أبوظبي العالمي بدعم المساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في قطاع الشركات الناشئة وإننا بدورنا نعتبر هذه المبادرة المشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية فرصة قيمة لدفع أجندة تعزيز التوازن بين الجنسين في سوق أبوظبي العالمي وإيجاد المزيد من الفرص للمرأة في جميع أنحاءالمنطقة العربية بما يمكنها من المساهمة في التنمية الاقتصادية للمنطقة وتطوير مجتمع أكثر تنوعا وشمولية.

وستساهم مبادرة "She Wins Arabia" في لعب دور مهم في تمكين رائدات الأعمال بالإضافة إلى ذلك فإن العديد من حاضنات الأعمال وصناديق رأس المال الاستثماري لا تقوم حتى الآن بتكييف مساحات العمل والمنتجات والخدمات الخاصة بها مع النساء العاملات.

وقال مختار ديوب المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية : تزخر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برائدات الأعمال الموهوبات اللاتي يمكن لأفكارهن أن تساعد في إعادة تشكيل اقتصاد المنطقة ويعد تكافؤ الفرص وجعل مساحة الشركات الناشئة أكثر شمولا أمر بالغ الأهمية لضمان نموها وتحفيز التنمية الاقتصادية.

وسيتم تنفيذ مبادرة "She Wins Arabia" المدعومة من مبادرة تمويل رائدات الأعمال "WeFi" وحكومة هولندا في عدد من الدول وستتوج المبادرة بمسابقة لتمكين الشركات الناشئة التي تقودها النساء من الوصول إلى الدعم والتمويل في جميع أنحاء المنطقة، والتواصل مع الصناديق والحاضنات والمسرعات.

كما تعد هذه المبادرة جزءا من التزام مؤسسة التمويل الدولية بسد الفجوات الاقتصادية بين النساء والرجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويركز نهج مؤسسة التمويل الدولية للنهوض بالمساواة بين الجنسين في المنطقة على زيادة الوصول إلى التمويل والمهارات والتقنيات الرقمية لرائدات الأعمال خلق وظائف أكثر وأفضل للمرأة والعمل جنبا إلى جنب مع البنك الدولي لإزالة الحواجز القانونية أمام المشاركة الاقتصادية للمرأة.

سوق أبوظبي العالمي مؤسسة التمويل الدولية إكسبو 2020 دبي إكسبو 2020 She Wins Arabia

ترشيحاتنا

سفير مصر في الكاميرون يحسم الجدل حول إلغاء أمم أفريقيا

لجنة الزمالك تبحث ترشيح ميدو لخلافة فاروق جعفر

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

ليبيا.. نقل المنفي لمكان آمن بعد اقتحام ميليشيات مسلحة مقر رئاسة الوزراء

رغم تلقيه اللقاح .. وفاة فنان كوميدي شهير بكورونا

النهاية الحزينة.. منع هاني زادة من دخول نادي الزمالك وتساؤلات حول التهديد بالنيابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

هل ستتجه الدولة لـ حظر التجوال بسبب أوميكرون.. المصل واللقاح ترد |فيديو

تامر أمين عن "فصل الموظف متعاطي المخدرات": لو تركناه يبقي حرام علينا.. فيديو

وفقا للحسابات الفلكية.. بداية فصل الشتاء بعد 6 أيام

بـ تحذير عاجل من الأرصاد .. تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية

احذر..7 أفعال تعرضك للحبس وغرامة 10 آلاف جنيه| تفاصيل

المركزي يصدر تعليمات للبنوك باعدام الديون غير المنتظمة لضبط أصول الجهاز المصرفي

أحمد حسام ميدو يعلق على خسارة المنتخب أمام تونس.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر ريد كاربت بختام مهرجان البحر الأحمر لعرض الفيلم الهندي 83

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

فيديو

حاولا إفساد دليل إدانة موكلهما.. قرار من النائب العام ضد محاميي المتهم كريم الهواري..فيديو

لو تخنتي هطلقك أنا واخد عربية اسبور.. زوج نجلاء بدر يوجه لها رسالة على الهواء

فيديو جراف.. ‏سيرجيو أجويرو يعلن اعتزاله كرة القدم رسميا

فاطمة عيد تكشف عن أول أجر تقاضته في حياتها ومن اكتشفها

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ