وزير الطيران يفتتح أعمال تطوير معامل التحاليل المركزية بمستشفى مصر للطيران.. صور

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم “الأربعاء”، مستشفى مصر للطيران، حيث رافقه خلال الزيارة الطيار عمرو ابو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر الطيران وكان فى استقبالهم الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية والدكتور أيمن وهدان رئيس القطاع الطبي بالمستشفى.

وخلال الزيارة تفقد وزير الطيران الأقسام الطبية المختلفة للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للعاملين بقطاع الطيران المدني والتقى عدد من الأطباء بالتخصصات المختلفة وأطقم التمريض والإداريين.

كما تابع الوزير الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا، مؤكداً على ضرورة توافر كافة التدابير اللازمة لتقديم اعلى مستوى من الرعاية والخدمات للحفاظ على الأطقم الطبية والمترددين على المستشفى.

وافتتح وزير الطيران، خلال الزيارة، أعمال تطوير معامل التحاليل المركزية بمستشفى مصر للطيران حيث تم بدء تشغيل أحدث أجهزة التحاليل الطبية على مستوى العالم (Atellica Solution) وهو جهاز يعمل بنظـام Full Automation والذي يضمن السرعة والدقة لنتائج التحاليل الطبية وسلامة العاملين.

كما تم إنشاء موقع إلكتروني لإتاحة استلام نتائج التحاليل الطبية واستحداث نظام اليكتروني للمعامل والتي تقوم بإجراء تحاليل الكيمياء الاكلينيكية ( تحاليل انزيمات القلب ووظائف الكلى والكبد وتحليل الفيروسات والمناعة ودلائل الأورام وتحاليل أمراض الدم، الميكروبيولوجي وتحاليل المواد المخدرة والأدوية بالإضافة إلى تحاليل 19 pcr Covid والفيروسات الكبدية وتحاليل الانسجة والاورام كما أنه يتم حاليا استقدام أحدث جهاز للصبغات المناعية الذي يعمل على زيادة الدقة التشخيصية النوعية للأورام.

وتم توفير خدمة عمل تحلیل 19 Pcr Covid شاملة Q R Code بالمستشفى وكذلك توفير خدمة التحليل السريع لفيروس كورونا شاملة Q R Code بصاله السفر للمسافرين.

وفى نهاية الجولة أعرب الطيار محمد منار وزير الطيران عن شكره لجميع الأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالمستشفى على تعاملهم المشرف مع جائحة كورونا ووقوفهم كحائط صد فى التعامل مع الأزمة .

مستشفى مصر للطيران

مستشفى مصر للطيران