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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«جسور» تشارك في معرض «فوود أفريكا 2021»

صدى البلد

شاركت شركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور) التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - في معرض “فوود أفريكا 2021” في دورته السادسة خلال الفترة 12 – 14 ديسمبر 2021، في إطار استراتيجية الشركة للتواصل مع تجمعات رجال الأعمال والمجالس التصديرية المصرية لدعم جهود الحكومة المصرية فى زيادة الصادرات المصرية.

وقد شهد المعرض - الذي نظمته شركة كونسبت بالتعاون المجلس التصديرى للصناعات الغذائية الشريك الاستراتيجى للمعرض - مشاركة أكثر من 400 عارض من مصر والعديد من الدول الأفريقية والعربية ودول أخرى بالإضافة إلى زيارات وفود رسمية.

كما شاركت "جسور" فى المؤتمر المقام على هامش المعرض تحت عنوان "خارطة الوصول الى الأسواق الدولية مع التركيز على دول القارة السمراء".

وتستهدف "جسور" من خلال مشاركتها فى المعرض وفعالياته تعزيز التواصل مع الشركات العارضة من قطاع الصناعات الغذائية وتقديم أداتها الترويجية الجديدة "الكتالوج الإلكترونى - جسور" لخدمة مجتمعات ودوائر رجال الأعمال، في التسويق للمنتجات المصرية لزيادة الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة.

وعلى هامش معرض "فوود أفريكا 2021"، وإيمانا من شركة "جسور" بالأهمية الاستراتيجية التي يلعبها قطاع الصناعات الغدائية المصرية فى زيادة الصادرات المصرية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "جسور" والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، لوضع الإطار العام للتعاون بين الطرفين وتعريف أعضاء المجلس من رجال الصناعة والتجارة والمصدرين والمستوردين، بالخدمات التى تقدمها شركة  جسور من الوساطة والتسويق والخدمات اللوجيستية من خلال 16 مركزا حول العالم فى الدول ذات الأهمية الاستراتيجية اقتصاديا وتجاريا لمصر، ويتم افتتاح أول خمسة أفرع منها في مطلع 2022 فى دول “فرنسا - الكاميرون - غانا - الصين - دبى”.

 كانت وزارة قطاع الأعمال العام أطلقت في يونيو 2021 الكتالوج الإلكتروني "جسور" للترويج للمنتجات المصرية ويتم التسجيل عليها مجانا  https://gosoor.com.eg/

ويضم قاعدة بيانات موسعة عن منتجات القطاعات الصناعية والزراعية والصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويهدف إلى تشجيع المنتج المحلى وزيادة حجم الصادرات المصرية الى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة غير تقليدية لهذه الصادرات.

كما توفر "جسور" حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية تبدأ من خدمات النقل من باب المصنع حتى موانئ التصدير مرورا بخدمات الشحن والفحص والتخليص الجمركى والتجميع والتخزين وصولا إلى الخدمات المالية وخدمات التأمين  بالمشاركة مع كبريات المؤسسات البنكية والمالية الرائدة.


 

شركة النصر للتصدير والاستيراد جسور شركة القابضة للنقل البحري والبري القابضة للنقل البحري والبري معرض فوود أفريكا 2021

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