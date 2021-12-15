عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل"إعلان الرياض" في ختام القمة الـ 42 لقادة دول مجلس التعاون

القمة 42 لقادة دول
القمة 42 لقادة دول مجلس التعاون

اختتمت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض،  أمس الثلاثاء، أعمال القمة الـ 42 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وصدر في ختام القمة "إعلان الرياض" الذي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيه:

-أكد قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج، على أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة.

 

-أكد القادة على أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء، وصولا لبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة، تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها ومكتسباتها، وتجنب الدول الأعضاء الصراعات الإقليمية والدولية أو التدخل في شؤونها الداخلية.

 

-وجه القادة بأهمية تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الخطط التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة والتعامل مع التغير المناخي وآثاره، وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أطلقته السعودية خلال رئاستها مجموعة العشرين، وتمت الموافقة عليه من قبل مجموعة كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة والمبتكرة.

 

-أكد القادة على أهمية متابعة إنجاز أهداف الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والفرص المتميزة لمضاعفة الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس.

 

-أكد القادة على أهمية تعزيز التعاون المشترك لاستمرار مكافحة جائحة كورونا، وأهمية دعم مسيرة العمل الجماعي لمكافحة الأوبئة والأمراض واللوائح المماثلة مستقبلا حال حدوثها، وتشجيع اقتراح السياسات والإستراتيجيات الفعالة للتعامل مع مثل هذه الظروف مستقبلا.

 

-أكد القادة على أهمية استمرار دعم وتعزيز دور المرأة الخليجية في برامج التنمية الاقتصادية ومشاركتها في العمل الخليجي المشترك، وتشجيع دور الشباب في قطاعات المال والأعمال وتنمية العمل الإغاثي والإنساني والتطوعي.

 

-أكد القادة على أهمية تعزيز العمل المشترك نحو التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون وبناء التحالفات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات بما ينسجم مع تطلعات دول المجلس.

-كلف القادة اللجان والهيئات والمجالس الوزارية والأمانة العامة وجميع أجهزة مجلس التعاون كل فيما يخصه بوضع البرامج اللازمة لوضع هذه المبادئ والمرتكزات موضع التنفيذ.

 

-أكد المجلس الأعلى على مضامين إعلان العلا الصادر في 5 يناير، والتنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية الملك سلمان التي أقرها المجلس الأعلى في دورته 36 في ديسمبر 2015، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج.

 

-كلف المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، وكلف المجلس الأمانة العامة برفع تقرير مفصل بهذا الشأن للدورة القادمة للمجلس الأعلى.

 

-أكد المجلس على أهمية الحفاظ على مكتسباته وإنجازاته، ووجه الأجهزة المختصة بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون، واستكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي، والتنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة، وصولا الى الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025.

 

-وافق المجلس الأعلى على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية. وبارك افتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة بمدينة الرياض، وعبر عن ارتياحه لجهود القوات المسلحة الخليجية للحفاظ على أمن وسلامة دول المجلس وأراضيها وأجوائها وبحارها وتأمين سلامة وأمن الملاحة البحرية.

 

-صادق المجلس على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته 18، وأكد على دعم جهود التكامل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس.

 

-أكد المجلس الأعلى على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استنادا للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، وأن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، وفقا لميثاق جامعة الدول العربية.

 

-أكد على مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة عضو، مشددا على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقا لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.

 

-أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وأكد على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.

 

-رحب المجلس بعقد دورته الثالثة والأربعين برئاسة سلطنة عمان.

المجر: مصر مفتاح الأمن الأوروبي.. وسنرسل 200 ألف جرعة من لقاحات كورونا للقاهرة

كيف دعم البيان الختامي للقمة الخليجية أمن مصر المائي؟

كما أكد البيان الختامي للقمة الخليجية  الـ42 التي عقدت في الرياض،  أن الأمن المائي لمصر والسودان هو "جزء لا يتجزأ" من الأمن القومي لدول مجلس التعاون والدول العربية.

وأعرب البيان عن رفضه أي عمل أو إجراء يمس حقوقهما في مياه النيل.

وشدد البيان علي  دعمه ومساندته لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، وأهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وملزم، وفق القوانين والمعايير الدولية. 

اعلان الرياض الملك سلمان القمة الخليجية التعاون المشترك دول الخليج الخليج العربي سلطنة عمان السعودية مجموعة العشرين جائحة كورونا دول مجلس التعاون تغير المناخ التعاون لدول الخليج مجلس التعاون لدول الخليج اخبار السعودية الرياض اخبار الخليج

موضوعات متعلقة

بوتين : العلاقة بين روسيا والصين نموذج يحتذى في القرن الـ21

بريطانيا تتوقع سيناريو مرعبا بسبب زيادة الإصابات يمتحور أوميكرون.. تفاصيل

الإمارات وتركيا تؤكدان عزمهما تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

الاتحاد الأوروبي يبدأ تلقيح الأطفال تحت سن 12 عاما ضد كورونا

الكشف عن عرضين غير عاديين لمتحور أوميكرون

بعد التلويح بتعليق المحادثات.. أمريكا: مستعدون لبيع طائرات F-35 للإمارات

إسرائيل تتجه نحو إغلاق تدريجي بسبب انتشار أوميكرون

نشرة أخبار العالم.. إعلان عاجل من الصحة العالمية..إضراب في تونس..أعاصير تدمر أمريكا

ترشيحاتنا

أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفيري الإمارات وليبيا في تركيا

انهيار تاريخي.. الليرة التركية تقترب من الهاوية

كلوب عن جدل كأس الأمم الأفريقية: "لن أجيب عن السؤال"

تحف نادرة.. وزيري يكشف للنائب العام قيمة الآثار المضبوطة في شقة الزمالك

ننشر أسماء الطلاب الفائزين فى المسابقة الدولية لتطبيقات مايكروسوفت

رسميا..الطويلة يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة رفقة 15 خبيرا بينهم 3 وزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسقاط عضويتي المحاميين المتهمين بقضية حادث الشيخ زايد.. في هذه الحالة

أفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

طارق حامد يكشف لـ كارتيرون السر الحقيقي وراء استبعاده من المنتخب

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

المركزي يصدر تعليمات للبنوك باعدام الديون غير المنتظمة لضبط أصول الجهاز المصرفي

اتفرج ببلاش .. 3 قنوات مجانية تعلن إذاعة مباراة مصر وتونس اليوم

الصحة تعلن قائمة الفحوصات الطبية المجانية لكبار السن.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

فيديو

نهايات غريبة .. نجمات انفصلن عن أزواجهن في ٢٠٢١

الأرصاد الجوية تعلن استمرار الانخفاض في درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار |فيديو

فيديوجراف.. وسط المعازيم.. عروسان يحلقان شعريهما بالكامل أثناء زفافهما

فيديوجراف.. أمطار لمدة 6 أيام.. هيئة الأرصاد تعلن حالة الطقس الفترة المقبلة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ