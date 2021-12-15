الأهلي 2005 يفوز على المقاصة 2-1 في بطولة الجمهورية

نجح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 في اقتناص الفوز من مضيفه مصر المقاصة، بهدفين مقابل هدف، في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الأربعاء، بالفيوم، ضمن الجولة ١١ من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: عمرو خالد - عبد الله بستانجي - محمد رأفت - طارق فوزي.

الوسط: محمد عبد الله - يوسف عفيفي - يوسف جمال - أحمد عزت - محمد محمود «الوحش».

الهجوم: أحمد فكري.

وفي الشوط الثاني شارك سيف الطيب بدلًا من الوحش، وفارس خالد بدلًا من يوسف جمال، وسيف أيمن بدلًا من يوسف عفيفي.

افتتح المقاصة التسجيل في الدقيقة ٧٣، وسجل سيف أيمن هدف التعادل للأهلي في الدقيقة ٨٦، قبل أن يقتنص فارس خالد هدف الفوز للأهلي في الدقيقة «٩٠ + ٤»، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٢-١.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2005» رصيده إلى ٢١ نقطة، من الفوز في ٦ مباريات والتعادل في ٣ مباريات، والخسارة في مباراتين، حيث فاز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الأولى، ثم تعادل مع غزل المحلة بدون أهداف، ومع إنبي بهدف لمثله، وفاز على المقاولون بهدف دون مقابل، وخسر أمام الإسماعيلي بهدف دون رد، قبل أن يفوز بنفس النتيجة على فاركو، وتعادل مع الاتحاد السكندري سلبيًّا، وفاز على فيوتشر بثلاثية نظيفة، وخسر أمام وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدفين، وفاز على سيراميكا بهدف دون مقابل، وعلى المقاصة بهدفين مقابل هدف، مسجلًا ١٤ هدفًا مقابل ٨ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2005 بالأهلي شريف عبد الفضيل مديرًا فنيًّا، وإسحق أول مدربًا مساعدًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وعبد الله سمير مخطط أحمال، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وعبد الحميد حسين أخصائي التدليك.