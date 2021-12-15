مكافحة الإدمان: من حق رئيس العمل الإبلاغ عن أى موظف يتعاطى المخدرات

توقيع الكشف على نصف مليون موظف

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه تم توقيع الكشف على نصف مليون موظف منذ عام 2019 بنظام المفاجأة، وبطريقة عشوائية، مضيفا أن الهدف من تطبيق القانون على العاملين بالدولة، والذى يتضمن إنهاء الخدمة حال ثبوت تعاطى المخدرات.

وأضاف خلال برنامج "مصر جديدة"، الذي يعرض على قناة "ETC"، مساء اليوم الأربعاء، أن القانون يتضمن آلية الكشف المفاجئ على العاملين، موضحاً أن هذه الآلية ليست جديدة بل يعمل بها الصندوق منذ حادثة قطار رمسيس الذى راح ضحيته الكثير من المواطنين، مشددا على أن الهدف ليس التصفية ولكن حماية المجتمع.

وتابع الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن التحليل على الموظفين سيكون مرة واتنين وتلاتة بشكل مفاجئ وعشوائي وليس مرة واحدة، خاصا في الأماكن الحيوية، مثل هيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق.



وأكمل الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن فى حال هروب الموظف عن الخضوع للكشف والتحليل أو أنه خرج من الهيئة بعد تحديد اسمه يعامل نفس معاملة المتعاطى، مثله مثل العينة الإيجابية، موضحا أن هناك أشخاص تعرضوا للمساءلة القانونية بسبب هروبهم.

وكشف مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أنه من حق رئيس العمل الإبلاغ ومخاطبة الصندوق في حال وجود أي موظف يتعاطى المخدرات.

وشدد عسكر على أن هناك العديد من المؤسسات الحكومية قامت بمخاطبتنا، عن طريق الفاكس للكشف على عدد من الموظفين ، ويأتي ذلك كروح من التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة ، وهناك 10 آلاف موظف طالبوا العلاج من تعاطي المخدرات من خلال الخط الساخن.

