سقوط مسجل جنائي بحوزته مخدر الهيروين بالقاهرة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

تمكنت الحملات عقب تقنين الإجراءات من ضبط “كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول” بحوزة “مسجل جنائى ، ونجلته – مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة ” حال تواجدهما بدائرة القسم.

وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.