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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يمثل ناقوس خطر.. الصحة العالمية تكشف موعد انتهاء فيروس كورونا.. فيديو

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قال الدكتور أمجد الخولي استشار الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط ، إن متحور أوميكرون الخاص بفيروس كورونا من المتحورات الأكثر انتشارا مثلما فعل متحور دالتا والذى كان اكثر انتشارا ويغطي اكثر من 60% من الحالات التي تبلغ علي مستوي العالم وهناك اكثر من 76 دولة أبلغت عن وجود متحور دالتا لديها .

وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن متحور أوميكرون لا يسبب زعر  ولكن يمثل ناقوس خطر للالتزام بالإجراءات الاحترازية والتوسع في تعاطي اللقاحات وأعراض أوميكرون أقل خطورة ووفياته اقل بكثير من المتحورات السابقة .

وأوضح الخولي ، أن الإجراءات الاحترازية تلعب دور كبير وفعال اكثر بكثير من غلق الدول ، لافتا إلى أن أوميكرون أصيب به عدد قليل من الحالات في بعض الدول ومن الممكن أن يكون في دول أخري ولم يكتشف بعد الأن وعدد الإصابات قل بنسبة 5%وعدد الوفيات  قل الي 10 % ، لافتا أن المواجهة الثالثة لفيروس كورونا مستمرة معنا حتي بداية شتاء عام 2022 .

فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الصحة العالمية كورونا

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