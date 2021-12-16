يمثل ناقوس خطر.. الصحة العالمية تكشف موعد انتهاء فيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور أمجد الخولي استشار الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط ، إن متحور أوميكرون الخاص بفيروس كورونا من المتحورات الأكثر انتشارا مثلما فعل متحور دالتا والذى كان اكثر انتشارا ويغطي اكثر من 60% من الحالات التي تبلغ علي مستوي العالم وهناك اكثر من 76 دولة أبلغت عن وجود متحور دالتا لديها .

وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن متحور أوميكرون لا يسبب زعر ولكن يمثل ناقوس خطر للالتزام بالإجراءات الاحترازية والتوسع في تعاطي اللقاحات وأعراض أوميكرون أقل خطورة ووفياته اقل بكثير من المتحورات السابقة .

وأوضح الخولي ، أن الإجراءات الاحترازية تلعب دور كبير وفعال اكثر بكثير من غلق الدول ، لافتا إلى أن أوميكرون أصيب به عدد قليل من الحالات في بعض الدول ومن الممكن أن يكون في دول أخري ولم يكتشف بعد الأن وعدد الإصابات قل بنسبة 5%وعدد الوفيات قل الي 10 % ، لافتا أن المواجهة الثالثة لفيروس كورونا مستمرة معنا حتي بداية شتاء عام 2022 .