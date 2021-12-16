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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: سنتخذ موقفا شديدا ضد روسيا بشأن أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ "موقفا شديدا" ضد روسيا بشأن أوكرانيا خلال قمة الاتحاد الأوروبي.

وقال شارل ميشيل في ختام قمة "الشراكة الشرقية" للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء: "هناك عقوبات قائمة (ضد روسيا) ونحن مستعدون لاتخاذ إجراءات إضافية في حال تدهور الوضع (حول أوكرانيا)".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي أعد موقفا واضحا وشديدا بشأن الوضع حول أوكرانيا ونحن سنبحثه خلال القمة يوم الخميس".

من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، استعداد الاتحاد الأوروبي لتوسيع العقوبات ضد روسيا، لكنها أعربت عن أملها بألا يحدث هناك أي تصعيد.

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يشار إلى أنه عقدت في بروكسل قمة الشراكة الشرقية بين الاتحاد الأوروبي وبلدان شرق أوروبا، اليوم الأربعاء، وهي أوكرانيا وأرمينيا وأذربيجان ومولدوفا وجورجيا، في غياب بيلاروسيا التي جمدت عضويتها في الفعالية التي تهدف لتعزيز الحوار السياسي والاندماج الاقتصادي.

وساءت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها أمريكا والاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث تتهم بروكسل وواشنطن، روسيا، بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، غير مرة، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.

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