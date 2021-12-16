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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفيد للتخلص من المغص الناتج عن احتباس الغازات..كل ما يمكن معرفته عن تجشؤ الطفل وفى أى سن تتوقفين عنه

تجشؤ الأطفال
تجشؤ الأطفال

متى يمكنك التوقف عن تجشؤ الطفل؟
علامات يمكنك التوقف عن تجشؤ الطفل
ماذا تفعل إذا لم يساعد التجشؤ الطفل؟
 

التجشؤ هو جزء من نظام التغذية الذي يساعد على إطلاق الغازات الزائدة من معدة الطفل والتي يميلون إلى ابتلاعها أثناء الرضاعة، يعتبر القيام بذلك للمساعدة في منع البصق وتخفيف الانزعاج المعدي المعوي ، مثل المغص الذي يسبب احتباس الغازات. ولكن مع مرور الأشهر ونمو طفلك ، قد تتساءلين متى يمكنك التوقف عن تجشؤ طفلك؟

كشف موقع هيلثي عن معرفة السن المناسب للتوقف عن تجشؤ الطفل والعلامات المحتملة التي يجب أن تبحث عنها لاتخاذ قرار مستني.

متى يمكنك التوقف عن تجشؤ الطفل؟

لا يحتاج معظم الأطفال عادةً إلى التجشؤ في سن أربعة إلى ستة أشهر ، ولكن يختلف كل طفل عن الآخر ، وكذلك معدل نضوج الجهاز الهضمي. نتيجة لذلك ، قد يحتاج بعض الأطفال إلى التجشؤ المتكرر ، بينما قد لا يحتاج البعض الآخر إلى التجشؤ على الإطلاق.

نظرًا لوجود تباين في الحاجة إلى تجشؤ الأطفال ، فإن تحديد عمر للتوقف عن التجشؤ لا يناسب جميع الأطفال وبالتالي ، من الضروري تحديد العلامات التي تشير إلى أن طفلك قد يكون مستعدًا للتجشؤ.

علامات يمكنك التوقف عن تجشؤ الطفل

فيما يلي بعض الإشارات التي قد تشير إلى أن طفلك قد لا يحتاج إلى التجشؤ.

يستطيع الطفل الجلوس والتحرك: يستطيع معظم الأطفال التحكم في الرأس والرقبة والجلوس دون دعم في حوالي ستة أشهر من العمر. في نفس الوقت تقريبًا ، قد يبدأون أيضًا في الزحف والتحرك قليلاً، بالإضافة إلى ذلك ، أصبح نظامهم الهضمي أكثر نضجًا نسبيًا الآن ويمكنه حمل محتوى المعدة بشكل أكثر كفاءة ، مما يعني أنه قد يكون لديهم عدد أقل من البصاق ولا يحتاجون إلى التجشؤ على الإطلاق.

الطفل يتجشأ بنفسه: قد تكون هناك حالات يبتعد فيها طفلك عنك فجأة أثناء الرضاعة والتجشؤ دون أن تفرك ظهره. يعتبر تجشؤ الطفل بشكل مستقل عاملاً محددًا قويًا ، مما يشير إلى أنك لست بحاجة إلى التجشؤ بعد الآن. وفقًا للخبراء ، يمكن لمعظم الأطفال أن يتجشأوا بسهولة بمفردهم في عمر شهرين ومع ذلك ، قد يستغرق بعض الأطفال وقتًا أطول. لذا ، راقب طفلك. إذا كانت تبدو غير مستقر أو روائح أثناء وبعد التغذية، لأنها قد تحتاج لتجشؤ لهم.

يبدو الطفل مرتاحًا أثناء الرضاعة وبعدها : يوصي الخبراء بتجشؤ الأطفال عندما يبدون غير مرتاحين أثناء الرضاعة، ومع ذلك ، إذا بدا الطفل مرتاحًا أثناء الرضاعة وكان سعيدًا ومرحًا بعد الرضاعة مباشرة ، فلا داعي لتجشؤه.

يرضع الطفل من الزجاجة أو يرضع: يمكن لكل من الأطفال الذين يرضعون من الزجاجة والرضاعة أن يمتصوا الهواء أثناء الرضاعة. ومع ذلك ، يميل الأطفال الذين يرضعون من الزجاجة إلى امتصاص المزيد من الهواء لأن الحليب يتدفق من الزجاجة أسرع مما يتدفق من ثدي الأم ومن ثم ، فإن الأطفال الذين يرضعون من الثدي يحتاجون إلى قدر أقل من التجشؤ مقارنة بالأطفال الذين يرضعون من الزجاجة ، وقد يسمون ذلك عاجلاً بالإقلاع عن التدخين .

يوصي معظم الخبراء بتجشؤ الأطفال لتقليل البصاق ومنع تراكم الغازات المعدية المعوية التي تسبب مشاكل ، مثل المغص . ومع ذلك ، فقد خلصت بعض الدراسات إلى أن التجشؤ لا يقلل بشكل كبير من أحداث المغص والبصاق، لذلك ، استشيري طبيب الأطفال لمعرفة ما إذا كان الطفل بحاجة إلى التجشؤ أم لا. إذا قال الطبيب نعم ، فاتبع تعليماته لتجشؤ الطفل.

ماذا تفعل إذا لم يساعد التجشؤ؟

جربي البدائل التالية إذا استمر طفلك في إظهار علامات الهواء المحبوس ، مثل التشنج ، على الرغم من التجشؤ.

حركي ساقي الطفل في حركة ركوب الدراجة: ضعي طفلك على ظهره على سطح مستو. ثم امسك كاحليه برفق وحركهما كما لو كان الطفل يركب دراجة. إن تحريك رجلي الطفل بهذه الطريقة يقوي عضلات البطن ويسبب مرور الهواء المحبوس من خلالها .

قم بتدليك البطن: يقترح الخبراء أن تدليك بطن الطفل يمكن أن يساعد في تمرير الغازات المحتبسة، ضع طفلك على ظهره على سطح أملس. ثم قم بتدليك بطنهم بحركة دائرية. يساعد في تحريك الغاز في الجهاز الهضمي ودفعه خارج نظام الطفل. بعد التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك، يمكنك استخدام الزيت العطري، وغسول، أو زيت التدليك ل تدليك الطفل .
استبدال الصيغة: قد يكون بعض الأطفال حساسين لنوع معين من الحليب ، مما يجعلهم يعانون من المغص والقلق، إذا كان طفلك الذي يرضع حليباً اصطناعياً يتصرف على هذا النحو بعد الرضاعة ، ناقشي تغيير الصيغة مع طبيب الأطفال. سيقيم الطبيب علامات وأعراض طفلك ويقترح بديلاً مناسبًا لطفلك.

تغيير حلمات الزجاجة: يصاب الأطفال الذين يرضعون بالزجاجة بالغازات عندما يبتلعون الهواء الزائد. يمكن أن يحدث لعدة أسباب ، مثل الثقوب الكبيرة في الحلمة. ضع في اعتبارك تغييره إذا كنت تشك في أن انزعاج طفلك بعد الرضاعة مرتبط بمشكلة في الحلمة. يمكنك استشارة طبيب الأطفال أو استشاري الرضاعة لمعرفة حجم الحلمة ونوعها المناسب لطفلك.

تغيير الزجاجة: طورت العديد من العلامات التجارية زجاجات مضادة للمغص تدعي أنها تقلل الهواء الذي يميل الأطفال الذين يرضعون بالزجاجة إلى ابتلاعه. ومع ذلك ، لم يتم العثور على زجاجة معينة فعالة ضد المغص. ومع ذلك ، يمكنك استشارة طبيب الأطفال الخاص بك ومناقشة تجربة الزجاجات ، مثل الزجاجة ذاتية السرعة التي تنظم تنسيق التنفس بين المص وابتلاع التنفس. تقلل هذه الزجاجات من كمية الهواء التي يبتلعها الأطفال الذين يرضعون بالزجاجة وقد تقلل من الحاجة إلى التجشؤ.

العلاجات المنزلية والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية: يمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية ، مثل ماء الجريب ، أو قطرات المغص ، أو رول أون ، بعد التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. قد تساعد أيضًا العديد من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) الطفل في تمرير الهواء المحبوس. ومع ذلك ، استشر الطبيب قبل تقديم أي دواء للطفل.

في بعض الحالات ، لا يجدي تجشؤ الطفل لأن المشكلة ليست غازات محتجزة ، بل مشكلة في الجهاز الهضمي ، مثل ارتجاع الحمض أو ارتجاع المريء. إذا كان طفلك يتجشأ بشكل مفرط أو كان التجشؤ مصحوبًا بمشاكل أخرى ، مثل البصق المفرط أو القيء الناتج عن القذيفة ، فاستشر طبيب الأطفال على الفور. سيلاحظ الطبيب الأعراض التي يعاني منها طفلك الصغير ويُجري تقييمًا لتحديد السبب الأساسي.

من المعروف أن التجشؤ يساعد في إطلاق الغازات المحتبسة من بطون الأطفال. ومع ذلك ، فهو لا يعمل دائمًا. بالنسبة لبعض الأطفال ، فإن التجشؤ بعد كل رضعة وبين الرضعات يساعد في تخفيف الانزعاج المعدي المعوي ، بينما لا تحتاج إلى فعل أي شيء للبعض. ومن ثم ، إذا لم يكن طفلك يتجشأ ، فلا تقلقي كثيرًا. ولكن إذا بدت غير مرتاحة بعد الرضاعة أو البصق كثيرًا ، فاستشر الطبيب لتحديد السبب الأساسي

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