عاصفة قوية وانهيارات طينية في كاليفورنيا .. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل انتشار الحطام والانهيارات الطينية في كاليفورنيا بعد عاصفة قوية .

وقد ضربت عاصفة قوية ولاية كاليفورنيا أول أمس الثلاثاء، وأدت إلى إغراق الولاية المنكوبة بالجفاف بأمطار قوية صعبت عمليات الإنقاذ والإجلاء الإلزامية بسبب مخاطر الانهيارات الطينية في بعض المناطق التي دمرتها حرائق الغابات.

وأشارت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إلى هطول أمطار غزيرة في عدة أجزاء من الولاية.

في مقاطعة أورانج، جنوب لوس أنجلوس، صدرت أوامر إخلاء لنحو 800 منزل في الوادي، بعد إصدار تحذير من فيضانات مفاجئة والإبلاغ عن انهيارات طينية في المنطقة التي تعرضت لحريق غابات عام 2020.