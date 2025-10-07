قال دافيد فان فييل، وزير خارجية هولندا: "نثمن دور مصر في إجلاء آلاف المصابين من غزة، لا سيما الأطفال، وأنه يجب العمل على حماية المدنيين في قطاع غزة.

وأضاف وزير خارجية هولندا: “سنقدم أكثر من 25 مليون يورو دعما إنسانيا لقطاع غزة، ومستمرون في تقديم المستلزمات الطبية لدعم قطاع غزة، ولا يمكن استبدال دور مصر في المنطقة”.

وأوضح أن “مصر شريك استراتيجي، وتعاوننا قائم على المصالح المتبادلة، والوضع في غزة كارثي بعد عامين من الحرب”.

وأكد وزير خارجية هولندا أن خطة ترامب مطروحة على طاولة المفاوضات، وخطة ترامب فرصة فريدة لإنهاء الصراع في غزة، ويجب إنهاء الوضع الكارثي في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي: “نرفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن قضية المياه، تناولنا القضايا الإقليمية واتفقنا على أنه لا حلول عسكرية لهذه القضايا، وأن إجراءات إثيوبيا الأحادية غير المسؤولة أدت لغرق أراضي في السودان”.

وأوضح أن “هناك تعاونا مصريا هولنديا مكثفا في المجالات السياسية والاقتصادية، ونتطلع لاستمرار تعزيز التعاون مع هولندا في المجالات كافة، ونؤكد ضرورة العمل على تعزيز الهجرة النظامية، وندعو إلى تبني مقاربة شاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية”.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي: “تناولنا الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية وجهود تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولدينا ثقة في قدرة الرئيس الأمريكي ترامب في خطته لإنهاء الحرب في غزة”.

وتابع: “رحبنا بموافقة حماس على خطة ترامب، ونعمل على تهيئة الظروف لتنفيذها”.

