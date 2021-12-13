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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب عاصفة شديدة.. إصابة عشرات المواطنين بدار مسنين

صدى البلد

أصيب العشرات بدار مسنين في ولاية اركنساس في الولايات المتحدة الأمريكية جراء عاصفة شديدة أطاحت بالولاية تسببت في وفاة شخص و إصابة العشرات من المواطنين . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن الهيئة الوطنية الأمريكية للأرصاد الجوية أعلنت عن هبوب عاصفة شديدة ستمر بكل من ولاية أركنساس ، تينيسي، ميزوري و إلينوري . 

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وبحسب ما نشرته الصحيفة فإن الهيئة نشرت تحذيرات قبل هبوب العاصفة وأكدت تحذيراتها بأن العاصفة شديدة و قد  تتسبب إصابة البعض بسبب سرعة الرياح . 


تسببت الرياح في إصابة العشرات بسبب محاصرتها لبعض النزلاء في دار للمسنين و أصيب العشرات بسبب سقوط أجسام صلبة عليهم نتيجة سرعة الرياح ووصل عددهم إلى 20 شخصا. 


جدير بالذكر ان هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أعلنت عن استمرار موجة الرياح الشديدة الفترة القادمة و أهابت بالمواطنين توخي الحذر خلال الأيام المقبلة .   

دار مسنين ولاية أركنساس الولايات المتحدة الامريكية عاصفة وفاة اصابة

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