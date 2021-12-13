بسبب عاصفة شديدة.. إصابة عشرات المواطنين بدار مسنين

أصيب العشرات بدار مسنين في ولاية اركنساس في الولايات المتحدة الأمريكية جراء عاصفة شديدة أطاحت بالولاية تسببت في وفاة شخص و إصابة العشرات من المواطنين .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن الهيئة الوطنية الأمريكية للأرصاد الجوية أعلنت عن هبوب عاصفة شديدة ستمر بكل من ولاية أركنساس ، تينيسي، ميزوري و إلينوري .

وبحسب ما نشرته الصحيفة فإن الهيئة نشرت تحذيرات قبل هبوب العاصفة وأكدت تحذيراتها بأن العاصفة شديدة و قد تتسبب إصابة البعض بسبب سرعة الرياح .



تسببت الرياح في إصابة العشرات بسبب محاصرتها لبعض النزلاء في دار للمسنين و أصيب العشرات بسبب سقوط أجسام صلبة عليهم نتيجة سرعة الرياح ووصل عددهم إلى 20 شخصا.



جدير بالذكر ان هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أعلنت عن استمرار موجة الرياح الشديدة الفترة القادمة و أهابت بالمواطنين توخي الحذر خلال الأيام المقبلة .