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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انقطاع الكهرباء عن 280 ألف منزل ومنشأة.. عاصفة مدمرة تضرب كندا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أفادت شركة هايدرو وان للكهرباء، اليوم الأحد، بأن عاصفة شديدة هبت على مقاطعة أونتاريو الكندية أدت إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 280 ألف منزل وشركة.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قالت شركة "هايدرو"، التي تزود حوالي 1.4 مليون عميل بالكهرباء في أونتاريو، إن "التيار عاد لبعض المتضررين في وقت لاحق”.

وقالت الشركة في بيان:"تتوقع هايدرو من العملاء في المناطق الأكثر تضرراً أن ينقطعوا عن الكهرباء خلال الليل، بما في ذلك جنوب ووسط وشرق أونتاريو”.

وأضافت “تم الإبلاغ عن أضرار جسيمة بما في ذلك أعمدة وأشجار  مكسورة وخطورة في حالة الطرق”.

كما أشارت إلى أنها تتوقع مزيدا من الأعطال حتى تهدأ سرعة الرياح.

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وبالرغم عودة الكهرباء إلى حوالي 78 ألف عميل، فلا يزال 210 آلاف آخرين بلا كهرباء.

من جانبها، حذرت هيئة البيئة والتغير المناخي الكندية من الرياح في المناطق الجنوبية من أونتاريو، موضحة أنه من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 120 كيلومترا في الساعة.

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