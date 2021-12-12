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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يعيد 3556 مهاجرا من رعاياه العالقين على الحدود بين بولندا وبيلاروس

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد المهاجرين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية الذين تم إجلاؤهم بلغ حتى الآن 3556 شخصا.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية،أحمد الصَحاف، في بيان: "جهود الوزارة مستمرة لدعم مسار العودة طوعاً للراغبين من المهاجرين العراقيين"، مضيفا "تمكنّا من تحقيق (9) رحلات للإجلاء من منيسك بواقع (3556) مسافرا وبالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية".

وتابع "منحنا حتى الآن (383) جواز مرور لمن فقدوا جوازات سفرهم، في بيلاروسيا، ليتوانيا، لاتيفيا، بولندا"، مشيرا إلى أن "جهود سفارَتي جمهورية العراق في موسكو ووارسو استثنائية جداً لتقديم الدعم الإنساني وتسجيل الراغبين بالعودة ومنح جوازات المرور".

وعلق العراق "حتى إشعار آخر" منذ مطلع آب/أغسطس الماضي الرحلات بين بغداد ومينسك، باستثناء تلك التي أعدت لإعادة المهاجرين، بسبب تعرض بغداد لضغوط دولية لإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية للعراقيين من بيلاروس إلى ليتوانيا.

وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروس وبولندا، توترات على خلفية تواجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.
 

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