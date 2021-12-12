الإمارات تهنئ العراق بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة الحديثة



تلقى الرئيس برهم صالح، رسالة من رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مهنئاً إياه بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة.

ووفقا لوكالة "موازين" العراقية، بعث أيضا حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي.

وانطلقت يوم أمس السبت في العاصمة بغداد فعاليات الاحتفال الرسمي بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية.

وتضمن الاحتفال الذي يفترض أن يستمر بضعة أيام، معارض للفنون والفوتوجراف والآثار والمقتنيات الثقافية والفكرية التي تحكي قصة بناء الدولة ومراحل نموها منذ العام 1921 وحتى اليوم.