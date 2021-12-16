بمناسبة العيد الوطني.. برقيات تهنئة من قادة الإمارات لـ ملك البحرين

بعث رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وحسب صحيفة “البيان” الإماراتية، وجه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك حمد بن عيسى.

وبعث الشيخ بن راشد آل مكتوم والشيخ بن زايد، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وتحتفل البحرين، اليوم الخميس، بالذكرى 22 لتولي ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.

ومعروفًا أن البحرين البحرين بأعيادها الوطنية يومي 16 و17 ديسمبر، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح؛ دولة عربية مسلمة عام 1783، فضلا عن الذكرى الـ50 لانضمامها إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية.