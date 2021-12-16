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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ويجز و ليجى سى يحييان حفل رأس السنة بـالرحاب .. تفاصيل

صدى البلد

يحيى مغنى الراب “ويجز” حفلا غنائيا يوم ٣١ من الشهر الجارى فى فاميلى بارك بالرحاب، وتأتى سعر التذاكر ما بين ٣٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه،ويشارك ويجز الحفل الرابر “ليجى سى”. 

وكشف المطرب ويجز أن الموسيقى التي يقدمها ربما تكون جديدة حاليا، ومن يقدمها أيضا يعدون على أصابع اليد الواحدة، ولكن سيأتي يوم وتصبح منتشرة ويحترفها عدد كبير من المطربين. 

وقال ويجز، خلال ندوته ضمن فعاليات ملتقى صناعة الإبداع: “أتوقع أن انتهى خلال 4 سنوات ويأتي بعدي عدد من المطربين”. 

وتحدث مغنى الراب ويجز عن تجربة التمثيلية في مسلسل “بيميو” مع المخرج عمرو سلامة.

وقال ويجز: “عمرو سلامة حمسني للتجربة وقال لي إنني سأقدم أمرا جيدا، لكن لم أكن واثقا من نفسي وبعد ذلك وجدت الأمور لطيفة في الكواليس وعشت مع الأبطال وفريق العمل لحظات جيدة”.

وأضاف: “هناك أوقات طلبت مني مشاعر مختلفة، فمرة أكون شجاعا وأخرى أكون خائفا وغيرها، وبالنسبة لي التمثيل مختلف عن المزيكا فأنا في الأخير أضع مشاعر صادقة”.

وكشفت منصة شاهد vip  عن موعد عرض مسلسل “بيمبو”، الذى يقوم بإخراجه عمرو سلامة، حيث من المقرر عرض أولى حلقات المسلسل يوم 21 ديسمبر المقبل. 

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ليجى سى 

حققت أغنية "عرفة" ليجي سي، نجاح كبير حيث اقتربت من الوصول لنصف مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها على موقع “اليوتيوب” كما احتلت التريند رقم 2.

يقوم ببطولة الفيديو كليب الفنان علي قاسم، حيث يجسد الشخصية الاساسية في الفيديو كليب.

تقول كلمات الأغنية: “عايزين ايه تاني تخلصوه .. مش ده اللي كنتوا بتكرهوه؟ .. كله ع الظبط كله ع الميه .. كله في النيه مستخبي .. باينه و مش مستاهله اترجمها .. اخوك قاريها اخوك ادارجي .. لو هتتشقلب انا اهديها”. 

مسلسل بيمبو 

ونشر عمرو سلامة، بوستر مسلسل بيمبو الذي ضم كلا من الفنان أحمد مالك، وويجز، وهدى المفتي، وعلق عليه قائلاً: “سيداتي آنساتي سادتي… نقدم لكم أول بوستر لمسلسلنا الجديد (بيمبو) من أعمال منصة شاهد VIP الأصلية، إنتاج شركة دائرة ميم الإبداعية وشركة فيلم فاكتوري.. رهاننا أنكم سترون عمل مختلف جدا.. جدا”.

وأضاف: “مسلسل “بيمبو” بطولة أحمد مالك، وهدى المفتي، وويجز، وأيضا عدد كبير من ضيوف الشرف والوجوه الجديدة، تأليف محمد أديب ومعه عدد من الكتاب الشباب الرائعين، وتشارك معي المخرج الرائع عمر رشدي في إخراج حلقات من المسلسل”.

ويجز فاميلي بارك ليجى سى منصة شاهد vip المطرب ويجز

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