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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

للحد من إصابات وحوادث العمل..مبادرة "سلامتك وصحتك تهمنا" تصل للوادي الجديد

صدى البلد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مبادرة "سلامتك وصحتك تهمنا" التي تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب المنشآت.

وقال وزير القوى العاملة: إن المبادرة تهدف إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية ، بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت، بعد النتائج الكبيرة التي حققتها من قبل حملة "اعرف-أحمى نفسك".

من جانبه أشار أحمد حسين طليب مدير مديرية القوي العاملة بالوادي الجديد ، إلي أن المبادرة تحت رعاية وزير القوى العاملة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتعقدها المديرية بحضور 10 من أخصائي ومسئولي السلامة في 10 شركات عاملة بالمحافظة ، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ.

وأضاف مدير المديرية أن الندوة تناولت مفهوم السلامة والصحة المهنية ، والمخاطر الموجودة فى بيئة العمل، وطرق الوقاية منها ، فضلاً عن شرح الكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والاشتراطات الواجب توافرها في المنشآت لحماية العاملين بها والجمهور المتردد عليها .

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محمد سعفان وزير القوى العاملة سلامتك وصحتك تهمنا لسلامة والصحة المهنية الحد من إصابات وحوادث العمل

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