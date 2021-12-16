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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مش ناقصين متخلفين.. أول تحرك من التعليم في واقعة تنمر مديرة مدرسة على طالب دمج

الطالب ضحية التنمر
الطالب ضحية التنمر

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعد أن انتشرت شكوى تفيد بقيام مديرة مدرسة بالتنمر على طالب دمج يعاني من نسبة 70% إعاقة، حيث أفاد المنشور المتداول على “فيس بوك” بقيام مديرة المدرسة بحبسه فى مكتبها لنهاية اليوم الدراسي قائلة: “إحنا ملاحقين على السليم علشان نلاحق على المتخلفين”، وأجبرته على غسل الأكواب، وعندما كسر واحدة منها ضربته على قدمه.

من جانبها، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإحالة الواقعة المتداولة إلى الشئون القانونية للتحقيق فيها والوقوف على ملابساتها والتأكد من مدى صحة وقائعها.

وأوضح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه تقرر نقل مديرة المدرسة فورا، مع  إحالة الواقعة إلى النيابة للتحقيق فيها.

وكانت وزارة التربية والتعليم الفني اهتمت اهتماما ملحوظا بذوي الاحتياجات الخاصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 لإتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنها تسعى إلى تغيير نظرة المجتمع إلى أبنائنا ذوي القدرات الخاصة؛ وتحويلهم إلى قوة منتجة ومؤثرة في المجتمع.

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وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها: “نعمل على تحسين الفرص التعليمية المقدمة للأطفال ذوى الإعاقات البسيطة ومساعدتهم على التكيف مع المجتمع من خلال دمجهم بالمدارس وتحسين جودة التعليم المقدم لهم”.

وفي هذا الإطار، بذلت الوزارة جهودًا بارزة لتحقيق الدمج التعليمي فى المدارس من خلال المحاور الآتية:

زيادة أعداد الطلاب ذوي الاحتياجات بمدارس الدمج

- ارتفع عدد الطلاب المدمجين ليصل إلى 108224 طالبا وطالبة موزعين على 19005 مدارس على مستوى الجمهورية للعام 2020/ 2021 مقارنة بـ 17229 طالبا وطالبة للعام 2016/2017.

- صدر القرار الوزاري (252) لسنة 2017، والذى ينص على أن كل المدارس دامجة، تيسيرًا على أبنائنا ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم.

التنمية المستدامة للمعلمين

- عقدت الوزارة تدريبات تخصصية ونوعية لما يزيد على 75 ألف معلم، على أساليب نظام الدمج والتعامل مع الطلاب المدمجين، وجار الإعداد لتدريب 100 ألف معلم.

 تطوير المناهج الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة

- تم تطوير المناهج بالتعاون مع مديرى عموم تنمية المواد الدراسية، ومركز تطوير المناهجن بالإضافة إلى إعداد وثيقة معايير مناهج التربية الخاصة، ومواءمتها لطلاب الدمج في ضوء نظام التعليم الجديد 2.0.

تجهيز وتطوير المدارس

- تجهيز 500 غرفة مصادر تعلم.
- تقديم دعم تكنولوجي لـ 300 مدرسة دامجة بعدد من المحافظات.
- جار تجهيز 30 غرفة مصادر وتقديم دعم تكنولوجي لـ 1300 مدرسة دامجة.

التعاون مع شركاء التنمية

- توقيع بروتوكولات مع عدد من الوزارات وأعرق الجامعات المصرية ومنظمات المجتمع المدني. 
- عقد شراكات مع منظمات أجنبية ومحلية لـتقديم دعم تكنولوجي للمدارس الدامجة وتأهيل الكوادر التعليمية.

محور الأنشطة

- تم عقد لقاءات توعوية لنشر ثقافة الدمج في جميع المحافظات استهدفت 10 آلاف معلم وأخصائي ومديري المدارس.

- تحتفل الوزارة سنويًا باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام.

- الأنشطة تقام سنويًا على المستوى المحلي والإقليمي والجمهور، وتتمثل في مسابقات متنوعة لكرة القدم للصم والفكري والدمج وكرة الهدف للمكفوفين، وأقيم أخيرًا ماراثون دراجات في حب مصر بالممشى السياحي ببورسعيد لدعم الأنشطة السياحية للوطن من خلال طلاب مدارس التربية الفكرية والدمج.

- كما أقيمت لأول مرة فصول مزدوجي ومتعددي الإعاقة بمصر وبلغ عددها 11 فصلا، بدأ العمل بها منذ إعلان الرئيس عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة، وتم دعم مركز العاشر من رمضان لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالعديد من المتخصصين من حملة الماجستير والدكتوراه بالتعاون مع كلية علوم ذوي الإعاقة لاستقبال 500 حالة يوميًا مجانًا لتقديم الدعم لهم.

- عقد تدريبات لأكثر من 5400 معلم ومدير وأخصائي لتدريبهم على التعامل مع الطلاب المدمجين.

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