رئيس المفوضية الأوروبية: بيلاروسيا تعرض حياة المهاجرين للخطر

أكدت رئيس المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أن النظام في بيلاروسيا يعرض حياة المهاجرين للخطر.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عقب قمة الشراكة الشرقية التي عقدت في بروكسل، وفقا لبيان على الموقع الرسمي للمفوضية.



وقالت فون دير لاين -في كلمتها- إن الوضع الجيوسياسي الحالي يتطلب ذلك حقًا.. وبالفعل، كنا نناقش التحديات الحالية ولكن أيضًا مستقبل شراكتنا.



وتابعت: "نعلم جميعًا أن النظام البيلاروسي يقمع شعبه ويستخدم المهاجرين كأدوات، ويعرض حياتهم للخطر؛ وهي تشن بالتوازي هجوما مختلطا ضد الاتحاد الأوروبي. أنت تعلم أننا رددنا على هذا الهجوم بسرعة وبقوة وبكل وحدة.. فرضنا عقوبات وقمنا بالتنسيق مع شركائنا -بشكل رئيسي الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة- وأعددنا القائمة السوداء لشركات النقل المتورطة في تهريب المهاجرين".



وأشارت إلى أن المفوضية الأوروبية قامت بزيادة دعمها المالي إلى لاتفيا وليتوانيا وبولندا في إدارة الحدود وتعمل مع وكالات الأمم المتحدة لدعم الأشخاص المحاصرين على الحدود.