عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس المفوضية الأوروبية: بيلاروسيا تعرض حياة المهاجرين للخطر

صدى البلد

 أكدت رئيس المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أن النظام في بيلاروسيا يعرض حياة المهاجرين للخطر.


جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عقب قمة الشراكة الشرقية التي عقدت في بروكسل، وفقا لبيان على الموقع الرسمي للمفوضية.
 

وقالت فون دير لاين -في كلمتها- إن الوضع الجيوسياسي الحالي يتطلب ذلك حقًا.. وبالفعل، كنا نناقش التحديات الحالية ولكن أيضًا مستقبل شراكتنا.


وتابعت: "نعلم جميعًا أن النظام البيلاروسي يقمع شعبه ويستخدم المهاجرين كأدوات، ويعرض حياتهم للخطر؛ وهي تشن بالتوازي هجوما مختلطا ضد الاتحاد الأوروبي. أنت تعلم أننا رددنا على هذا الهجوم بسرعة وبقوة وبكل وحدة.. فرضنا عقوبات وقمنا بالتنسيق مع شركائنا -بشكل رئيسي الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة- وأعددنا القائمة السوداء لشركات النقل المتورطة في تهريب المهاجرين".


وأشارت إلى أن المفوضية الأوروبية قامت بزيادة دعمها المالي إلى لاتفيا وليتوانيا وبولندا في إدارة الحدود وتعمل مع وكالات الأمم المتحدة لدعم الأشخاص المحاصرين على الحدود.

ترشيحاتنا

خناقة حريمي.. 3 أشقاء يمزقون سيدة وسط الشارع في الجيزة

استشاري مناعة: «أوميكرون» ينتشر بمعدل لم نشهده مع أي متحور سابق

في عيد المملكة.. رئيس البرلمان العربي يهنئ البحرين قيادة وحكومة وشعبا

استفتاء وكالة أنباء الأمم المتحدة.. رئيس شعبة الجمارك يفوز بلقب الشخصية الاقتصادية ٢٠٢١

مش همسك سكينة لـ كيروش.. شوبير: ما حدث بعد مباراة مصر وجعني

فرض رسوم إضافية على تذكرة السكة الحديد لدعم الجمعيات الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

مفاجأة.. تقرير قطري وراء استبعاد معلول من المشاركة أمام مصر

المركزي يصدر تعليمات للبنوك باعدام الديون غير المنتظمة لضبط أصول الجهاز المصرفي

بالتحية العسكرية.. الكلية الحربية تستقبل أبطال قادرون باختلاف من ذوي الهمم

وفقا للحسابات الفلكية.. بداية فصل الشتاء بعد 6 أيام

هل ستتجه الدولة لـ حظر التجوال بسبب أوميكرون.. المصل واللقاح ترد |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر ريد كاربت بختام مهرجان البحر الأحمر لعرض الفيلم الهندي 83

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

فيديو

مفاجآت.. النيابة تنتهي من فحص كنز علي بابا في شقة الزمالك

غرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة التستر على الموظف المتعاطي للمخدرات

صرخت ولمت عليه الناس .. تفاصيل تحرش عامل بموظفة داخل سيارة أجرة

وما النصر إلا من عند الله.. فاطمة عيد تكشف حقيقة محاربتها بالوسط الفني

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ