ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية خلال مستهل تعاملات نهاية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 11647 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2021 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 13832 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4602 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2117 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 3138 نقطة.

