إضافة 67 حصان .. تحديثات عبر الهواء لـ بولستار 2

أعلنت بولستار ، الذراع الكهربائية الأكثر فخامة لشركة فولفو، عن خطتها لإضافة 3 طرازات جديدة إلى حقيبة تشكيلاتها المختلفة في المستقبل القريب، وذلك لزيادة المبيعات واكتساب قاعدة شعبية أكبر.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، أعلنت بولستار أن الموديل الوحيد المعروض حاليا للبيع بصالات العرض وهو بولستار 2 السيدان ذو المحرك الواحد قد تم تقديره بواسطة وكالة حماية البيئة (EPA) بأن نطاق سيره يبلغ 270 ميلاً. كما أنها ستضيف مزيد من القوة الحصانية لبولستار 2 ذو المحركين من خلال تحديثات عبر الهواء.

تشمل التحسينات الأخرى التي ستتلقاها بولستار 2 تحديث جديد يعمل على تحسين نظم مساعدة السائق ويسمح للعملاء بجدولة عمليات الشحن الكهربائي لسياراتهم.

تستخدم بولستار نفس المحرك في لكلا الإصدارين سواءً المحرك الفردي أو المحرك الثنائي وهي حزمة البطارية التي تعمل بجهد 75.0 كيلو وات في الساعة، وبقوة 231 حصانًا و 243 رطلاً من عزم الدوران.

يضع تصنيف وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) بولستار 2 بالمدى التشغيلي الجديد الذي يبلغ طوله 270 ميلاً أعلى قليلاً من تصنيف طراز تسلا 3 القياسي ذي المحرك الواحد، والذي تم تقييمه من قبل الوكالة بنطاق يبلغ عند 263 ميلاً.

ستتيح العلامة التجارية السويدية لمالكي بولستار 2 ذي المحركين الفرصة لزيادة القوة من خلال إضافة 67 حصانًا و 15 رطلاً من عزم الدوران لزيادة إجمالي مخرجات القوة لتصل إلى 476 حصانًا و 502 رطلاً. فيما أعلنت Polestar أن تحديث الأداء عبر الهواء سيكون متاحًا قريبًا.