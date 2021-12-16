الطماطم بـ 3.5 والبطاطس6 .. آخر أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق ..فيديو

رصدت عدسة "صدي البلد" اليوم الخميس أسعار الخضروات في الأسواق عبر البث المباشر علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال "محمد أحمد" تاجر خضراوات بالقليوبية أن الأسعار في متناول الجميع ومناسبة وانخفضت بشكل ملحوظ اليوم وحركة البيع والشراء متوسطة.

وأضاف أن الأسعار انخفضت وأصبحت في متناول الجميع فالبطاطس بـ 6 والطماطم بـ3.5 والكوسة بـ5جنيهات والليمون بـ١٠ جنيهات والبسلة بـ8جنيها والفلفل الرومي بـ10 جنيهات والفاصوليا ٨ جنيهات والخس بـ جنيه ونص والثوم ب 30 جنيها والثوم الصيني بـ 10 جنيهات والبصل الأحمر بـ 5جنيهات والبطاطا بـ3.5 والباذنجان بـ5 جنيهات والجزر بـ5 جنيهات والقلقاس ب 5 جنيهات.

وأشار ألي أن أسعار الفواكة سعرها ثابت وفي إقبال شديد عليها البرتقال بـ 3.5 الجوافة بـ8 جنيهات واليوسفي الكيو ونصف بـ 10 جنيهات،الفراولة بـ12 جنيها والتفاح بـ 25 والكانتلوب ب 10 جنيهات والموز بـ 10 جنيهات .