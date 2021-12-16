الرئيس الفرنسي: قد نلجأ للتطعيم الإجباري ضد كورونا.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها تأكيدات قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه من المحتمل أن يصبح‭‭ ‬‬التطعيم ضد مرض كورونا- إلزاميا في فرنسا في نهاية المطاف، لكنه أضاف أن ذلك ليس أولوية في الوقت الراهن.

ومثل جيرانها الأوروبيين والبلدان في جميع أنحاء العالم، تسعى فرنسا جاهدة لإيجاد وسائل لاحتواء زيادة جديدة في الإصابات الناجمة عن الجائحة. وبلغ متوسط ​​الإصابات الجديدة في فرنسا خلال سبعة أيام أعلى مستوياته منذ نوفمبر- تشرين الثاني 2020.

ولدى سؤاله، في مقابلة مع محطتي (تي.إف 1) و(إل.سي.إي) التلفزيونيتين، عما إذا كان التطعيم ضد كوفيد-19 يمكن أن يصبح إلزاميا في فرنسا، قال ماكرون "هذه الفرضية موجودة".

لم يعد بعيدا عن مستوى التطعيم

لكنه سرعان ما أضاف أن فرنسا فعلت ذلك من الناحية العملية. وقال إنه مع تطعيم ما يقرب بالفعل من 90 بالمئة من المؤهلين للحصول على اللقاح في فرنسا، فإن البلد لم يعد بعيدا عن مستوى التطعيم الذي يمكن تحقيقه من خلال جعل اللقاح إلزاميا.