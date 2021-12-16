بفستان كحلي.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بجمالها على إنستجرام

حرصت الإعلامية والفنانة ياسمين الخطيب، علي مشاركة جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمى على موقع "انستجرام"، صورة لها من أحدث ظهور لها.



وظهرت ياسمين فى الصور بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان انيق باللون الكحلي، واعتمدت تسريحة شعر انسيابية مع وضع بعض المكياج الهادئ الذى زادها جمالًا وأنوثة.



وولدت ياسمين سيد عبد اللطيف الخطيب في عام 1981 بالقاهرة لأب مصري، وأم تركية لبنانية، والدها الناشر سيد الخطيب، وجدها المفكر عبد اللطيف ابن الخطيب مؤسس أكبر مطبعة في مصر والشرق الأوسط في الأربعينيات (المطبعة المصرية)، ومؤلف كتاب "الفرقان" الذي أثار ضجة كبيرة.



بدأت العمل الإعلامي بأحد برامج قناة "روتانا مصرية"، من خلال فقرة ثقافية عن أهم الكتب والجوائز الأدبية، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف، تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق «من الآخر»، كانت مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية.



يذكر أن الإعلامية والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب تقدم برنامج «ونقول كمان» عبر شاشة النهار.



وتشارك ياسمين الخطيب كممثلة لأول مرة في فيلم "طلعت حرب 2"، الذي انتهت من تصويره مؤخرا ومن المنتظر عرضه قريبا، وهو من بطولة أحمد مجدي، محمود قابيل، سمير صبري، أحمد وفيق، ‏شيري ‏عادل، دلال عبد العزيز، إنتاج ‏محسن علم الدين، إخراج مجدي أحمد علي.