السيد نجم: نجيب محفوظ مثلي الأعلى..وسور الأزبكية كان كنزا بالنسبة لي

قال الكاتب الكبير السيد نجم، أحد أبرز الروائيين وكتاب القصة في الوطن العربي، إنه تخرج من كلية الطب البيطري عام 1971 والتحق بالجيش المصري وأدى الخدمة العسكرية لمدة 5 سنوات.

وأضاف «نجم»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، قائلا«يوم ما طلعت من الجيش قدمت في كلية الآداب، واتخرجت سنة 1980 واتعينت في وزارة الزراعة».

واضاف: أن الكاتب الكبير نجيب محفوظ يعتبر مثله الأعلي، وقابله في حياته أكثر من مرة، «الراجل كان بيطلع من وظيفته يشتغل أديب، وكنت بقولهم عندي في الشغل معاكم من 8 الصبح لـ4 العصر، وبعديها محدش يكلمني».

وأوضح أنه عندما كان صغيرا، كان يشترك والده في خدمة إيصال الجرائد وسلسلة كتاب «أخطرنا لـ» حتى تصل إلى المنزل، وكان سعره في تلك الفترة 3 تعريفه، كما كان يقوم والده بوضع الجرنال والكتاب ويضعها على ترابيزة السفرة، «كنت أنا أكثر واحد بيهتم بالمسألة دي ويقرى، ولحد ما في الثانوية العامة اكتشفت سور الأزبكية، وكنت بشتري مجموعة من الكتب شهريا بجنيه واحد، وسور الأزبكية كان كنزا أدبيا بالنسبة لي».