جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل شخص وإصابة 2 في إطلاق نار بالضفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل شخص وإصابة اثنين في إطلاق نار بالضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي: "نقوم بأعمال تمشيط بحثا عن المشتبه بهم في إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة 2 في الضفة الغربية".

فيما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس: "سنزيد يقظتنا واستعدادنا لإحباط الإرهاب في الضفة الغربية، وسنواصل اتخاذ أي إجراءات ضرورية لمواجهة الجماعات الإرهابية في المنطقة".

ومن ناحية أخرى، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد اردان، اليوم الخميس، إنه في حال فتح حزب الله اللبناني النار على مواطنين إسرائيليين، ستدمر بلاده البنى التحتية لـ لبنان.

ونشر أردان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي علي منصة تويتر، اليوم الخميس، هدد من خلالها "حزب الله" اللبناني بأنه في حال إقدام الحزب على مهاجمة بلاده، فإن الجيش الإسرائيلي سيقوم بتدمير البنية التحتية للحزب في لبنان.

وأرفق السفير الإسرائيلي في تغريدة صورا تجمعه بـ12 سفير أجنبي في بلاده، خلال زيارة لهم لأحد أنفاق "حزب الله "على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، من أجل العمل على ممارسة الضغط الدولي على إيران و"حزب الله" في المحافل الدولية.