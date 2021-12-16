أسعار الفائدة على الشهادات البنكية بعد قرار البنك المركزي الجديد

يستعرض صدى البلد سعر الفائدة على الشهادات الادخارية، في البنك الأهلي المصري من واقع قرار البنك المركزي المصري؛ الصادر منذ قليل بتثبيت متوسط أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بدون أي تغيير.

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البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

وفي ذلك ينشر "صدى البلد" أبرز الشهادات التي سرى عليها قرار تثبيت سعر الفائدة من بينها:

أولا: شهادات الادخار المحلية، من بينها الشهادات البلاتينية بقيمة ألف جنيه ومضاعفاته لمدة 3 سنوات ليصبح سعر الفائدة عليها 11% للعائد الشهري أو 11.25% للعائد ربع السنوي إضافة للشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته ليصبح سعر الفائدة عليها 8.5% للعائد ربع السنوي.

ثانيا: الشهادات الاستثمارية من فئات أ و ب و ج ، من بينها:

شهادات ذات العائد المجمع من الفئة " أ" بقيمة 100 جنيه ومضاعفاتها لمدة 10 سنوات ليصل سعر الفائدة عليها نحو 9.25% %.

شهادة الفئة " ب" لمدة عام بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته ليصبح عائدها 9.25% للعائد الشهري.

وشهادات فئة " ب" بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها لمدة عامين ليصبح عائد الفائدة عليها 9.5% للعائد ربع السنوي.

شهادة الفئة "ب" بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات بعائد فائدة 9% للعائد ربع السنوي.

أرجع البنك المركزي قراره بتثبيت أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الرابعة على التوالي خلال اجتماع اليوم إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.8٪ في مايو 2021 من 4.1٪ في أبريل 2021 بعد تراجعه من 4.5٪ في مارس 2021.

لماذا قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة؟

قال البنك المركزي ان التراجع جاء مدعوما بالأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي نتج عنه صدمة مؤقتة في قوي العرض والتي شهدها سعر الطماطم في نوفمبر الماضي و، وتراجعت معدلات التضخم السنوية للسلع الغذائية للمرة الأولي منذ إبريل الماضي مسجلا 8.1% في نوفمبر من العام الجاري والمساهمة لمجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة بالرغم من ارتفاع المساهمة السنوية لكل من السلع الغذائية خلال فترة الأساس و المحدد سعرها إداريا.

أوضح التقرير الصادر عن لجنة السياسات النقدية منذ قليل، إن معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية سجل ارتفاعا لـ 4.5% في نوفمبر الماضي مقابل 4% في أكتوبر من نفس العام ليعكس ارتفاع المساهمة السنوية في قيمة الإيجارات وخدمات المطاعم والمقاهي مع ارتفاع معدل التضخم الأساسي للشهر الثالث علي التوالي مسجلا 5.2% و 5.8% خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري علي الترتيب مقابل 4.8% في سبتمبر من نفس العام ومتناثرا بصورة جزئية بالأثر السلبي لفترة الأساس.