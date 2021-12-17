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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|أبرز 5 سيارات بالسوق السعودي.. نظرة شاملة عن لامبورجيني هواركان بالإمارات

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

نظرة شاملة عن لامبورجيني هواركان موديل 2021 في الامارات |صور

يعشق البعض من محبي عالم السيارت اقتناء المركبات الخارقة، نسبة لقدراتها القوية في التسارع والانطلاق، بالإضافة إلى الأداء الرياضي المميز، ومن بين هذه الإصدارات تأتي النسخة لامبورجيني هواركان موديل 2021 بالعديد من القدرات الفريدة، حيث تقدم داخل السوق الإماراتي عبر عدة فئات من التجهيزات.

بمظهر عدواني.. إنفينيتي QX55 تستعرض قوتها داخل معرض جدة الدولي|صور

استقبل معرض جده الدولي للسيارات النسخة انفينيتي QX55 موديل 2022، التي تعد واحدة من احدث الإصدارات الفاخرة منه فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، ظهرت السيارة بتصميم خارجي مميز يحمل الكثير من مفاهيم الشراسة، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية.

جي إيه سي GA6 الجديدة تخطف الأنظار بمعرض جدة |صور

تألقت النسخة جي إيه سي GA6 الجديدة داخل فعاليات معرض جده الدولي للسيارات، وتعد هذه السيارة واحدة من الإصدارات المميزة من قبل الصانع الصيني، والتي تنتمي إلى فئة السيدان الفاخرة، حيث ظهرت السيارة للمرة الأولى داخل فعاليات معرض شنغهاي الدولي للسيارات لعام 2019، لتعود ثانية داخل الأراضي السعودية وتتألق من جديد.

أبرز 5 سيارات بالسوق السعودي من فئة الـ SUV لعام 2021.. صور

اتخذت السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات مكانة كبيرة وسط موديلات 2021، نسبة لما تتمتع به من مقاومات كثيرة، أبرزها المساحة الداخلية الرحبة، والارتفاع المناسب، بالإضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية، والتي تقدم على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية.

بيجو تكشف عن إمكانيات شاحنة e-Expert Hydrogen الكهربائية الهيدروجينية

كشفت بيجو  الفرنسية عن الشاحنة الهيدروجينية e expert الجديدة، لتكون أحدث مولود من فئة شاحنات الوقود الهيدروجيني، بعد أشقائها الأكبر سنا  سيتروين ë-Dispatch و أوبل/ فوكسهول فيفارو.

باقة 400 ألف ريال سعودي 5 سيارات SUV موديل 2021 |صور

تحظى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV بشعبية كبيرة داخل السوق السعودي للسيارات، بفضل العديد من المقومات مثل المساحة العائلية و الرحابة، بالإضافة للتجهيزات الفنية والارتفاع المناسب الذي يمنحها أفضلية للتعامل مع الطرق الوعرة.

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