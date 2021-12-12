سوق المستعمل .. سعر ومواصفات بيجو 508 موديل 2015

تنتمي السيارة بيجو 508 موديل 2015 إلى فئة السيدان الشهيرة، التي تقدم داخل السوق المصري للسيارات المستعملة بإطلالة مميزة، نسبة إلى التصميم الخارجي الذي يقدم على الطريقة الخاصة بالصانع الفرنسي، مع الكثير من أنظمة دعم قائد المركبة، بالإضافة إلى وسائل الحماية والأمان.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات بيجو 508 موديل 2015 داخل السوق المصري للسيارات المستعملة.

الأداء الفني للسيارة بيجو 508 موديل 2015

تأتي السيارة بيجو 508 موديل 2015 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1600 سي سي، يوفر قوة قدرها 156 حصانا، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 7.6 لتر عندما تخوض السيارة لمسافات تبلغ 100 كيلومتر في الساعة.

وتضم السيارة خزان وقود بسعة 70 لتر، بالإضافة إلى خاصية ECO الموفرة لاستهلاك الوقود، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، مع واجهة أمامية تضم مصابيح انسيابية تعمل بتقنية LED LIGHT، ومصابيح ضباب تقع على جانبي الصادم الامامي، إلى جانب شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية باللون الأسود، وبفتحة سقف كهربائية.

تجهيزات السيارة بيجو 508 موديل 2015

تحتوي السيارة على عجلة قيادة متعددة الوظائف، وإمكانية تفعيل وإيقاف المحرك عن طريق زر الحركة، بالإضافة إلى 4 نوافذ كهربائية، وقفل مركزي للأبواب، مع نظام صوتي وترفيهي وبلوتوث، وخاصية تحكم في ارتفاع كرسي السائق أوتوماتيكيا، وفرش جلد، بالإضافة إلى مكيف هواء ومرايات جانبية كهربائية مع إمكانية الطي.

مواصفات الحماية والأمان للسيارة بيجو 508 موديل 2015

تضم بيجو 508 موديل 2015 فرامل ABS مانعة للانغلاق، ونظام إيموبيليزر ضد السرقة، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للمكابح، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وجاز انزار، بالإضافة إلى نظام التوازن الالكتروني ESP، و مستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة، مدعومة بكاميرا خلفية لمساعدة قائد المركبة على هذه العملية.

أسعار بيجو 508 موديل 2015 داخل السوق المصري للسيارات المستعملة

يتراوح سعر السيارة بيجو 508 موديل 2015 بين 227 ألف و 255 ألف جنيه، حسب الحالة العامة للسيارة.