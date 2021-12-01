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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فئات جديدة لطراز بيجو 508 في مصر .. تعرف عليها

السيارة طراز 508
السيارة طراز 508

أعلنت شركة بيجو الفرنسية من خلال وكيلها داخل السوق المحلى المصرى ، عن زيادة جديدة فى عدد الفئات الخاصة بطراز 508 ، إضافة فئتين جديدتين فى التجهيزات.

وأضاف وكيل بيجو ان السيارة طراز 508 في السوق المحلي ، قد أصبحت 8 فئات بدلاً من 6 فئات بعد اضافة GT Max الرياضية فى وقت سابق .

وقالت بيجو إن الفئات الجديدة تضيف مزيد من التجهيزات على أول فئتين حيث تم زيادة تجهيزات الفئة أكتيف لتصبح باسم أكتيف باك مع الاحتفاظ بنسخة أكتيف كفئة قياسية. كما تم زيادة تجهيزات الفئة أللور مع الاحتفاظ بها لتصبح الفئة أللور باك الفئة الجديدة كذلك. 

 

واضافت بيجو أن الإضافات التي حصلت عليها الفئات الجديدة تشمل حساسات للركن في الأمام وكاميرا خلفية وعجلات 16 بوصة وراديو DAB للفئة أكتيف باك. كما حصلت الفئة أللور باك على مصابيح ليد كاملة في الأمام وفي الخلف ثري دي وراديو DAB . 

 

اما عن أسعار بيجو 508 بعد إضافة الفئات الجديدة

- فئة أكتيف 489.990 ألف جنيه .

- فئة أكتيف باك 495.990 ألف جنيه .

- فئة أللور 529.990 ألف جنيه .

- فئة أللور باك 554.990 ألف جنيه .

- فئة جي تي 610.990 ألف جنيه .

- فئة جي تي مقصورة حمراء 616.990 ألف جنيه .

- فئة جي تي ماكس 694.990 ألف جنيه .

- فئة جي تي ماكس مقصورة حمراء 699.990 ألف جنيه . 

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