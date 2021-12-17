الكومي: كارتيرون بيلاعب الزمالك ووكيله اتفق مع نادي سعودي.. فيديو

حذر الإعلامي إيهاب الكومي، من رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى أحد الأندية السعودية.

وقال خلال تقديمه برنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، «كارتيرون بيلاعب الزمالك، وهناك حالة من الشد والجذب بينه وبين المستشار مرتضى منصور».

وأوضح الإعلامي إيهاب الكومي، أن كارتيرون لم يرغب في التعديلات الأخيرة في الجهاز المعاون له بعد تعيين مدحت عبد الهادي وأمير عزمي مجاهد.

وتابع: «وكيل كارتيرون بحث عن عرض سعودي وآخر إماراتي، وهناك شبه اتفاق مع النادي السعودي حول رحيل كارتيرون عن القلعة البيضاء.

وأكد أن هناك شرط جزائي في عقد كارتيرون بقيمة مليون و300 ألف دولار ويرفض دفعه للرحيل بداعي وجود نص في التعاقد يفيد بعدم السماح بإدخال أي عناصر فنية إلا بعد الحصول على موافقته.

وختم الإعلامي إيهاب الكومي، حديثه قائلًا: «متأكد من حكمة إدارة نادي الزمالك في معالجة الأمر قبل فوات الآوان».