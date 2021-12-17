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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسعد أيام حياتي.. أحلام تزور الأمير بدر بن عبد المحسن وعائلته بالرياض

صدى البلد

شاركت الفنانة الاماراتية أحلام، صورا من زيارتها لقصر الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتبت: “تشرفت بلقاء سمو الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن في قصره بالرياض وعائلته الكريمه هذا اليوم اعتبره اسعد ايام حياتي شكراً على تقديركم وكلاكم وسام على صدري 🌹🙏🏻 #البدر #بدر_بن_عبدالمحسن #الرياض”. 
 

تصدرت المطربة أحلام، التريند ومواقع التواصل الاجتماعي بأخبارها في الأيام الماضية، حيث ظهرت في أحدث جلسة تصوير لها، بإطلالة ناعمة، وشغلت مواقع السوشيال ميديا بـ فيديو لها مع مدير أعمالها وكانت تهدده، بينما كان يغازلها أثناء ارتداء الحجاب.

 

وما أثار الاندهاش، هو نفاذ تذاكر حفلها الذي طرحتها الكترونيًا في أقل من 48 ساعة فقط، من طرحها.

 

 لقبها المطرب السعودي محمد عبده بلقب «فنانة الخليج»، هي الملكة المطربة أحلام الشامسي، التي تُعبر إحدى المغنيات الأعلى أجرًا في إحياء الحفلات في الوطن العربي، دائمًا ما تتهافت الجماهير على حضور حفلاتها، وأخبارها وإطلالتها حديث جماهيرها في جميع أنحاء الوطن العربي.

 

أحدث إطلالات أحلام 

ونشرت الفنانة أحلام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وظهرت الفنانة وهي ترتدي فستاناً أزرق، معتمدة علي الميكب الناعم المائل الي الترابي، مكملة أناقتها باستخدام اكسسوارات ووردة زرقاء علي شعرها.

الامارات الفن انستجرام احلام الفنانة الاماراتية أحلام

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