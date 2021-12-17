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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر والسعودية تؤكدان أهمية الحفاظ على أمن المنطقة واجتماع لتأجيل مباحثات فيينا حول نووي إيران.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

مصر والسعودية: العمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي العربي
السيسي: وكالة الطاقة الذرية عليها مسؤولية كبيرة نحو تعزيز أمن المنطقة
بيان رباعي: الوضع الإنساني في اليمن خطير
رئيس الوزراء اللبناني: بلدنا لن يكون منبرًا للإساءة إلى أي دولة عربية
رويترز: أطراف الاتفاق النووي مع إيران تجتمع الجمعة لتأجيل المحادثات
بايدن يحذر من أوميكرون: يحمل الموت 
مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة اثنين بهجوم مسلح في الضفة الغربية

 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" أن مصر والسعودية أكدتا أهمية العمل العربي المشترك والتضامن الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي بما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، وشددتا على رفض أي محاولات لأطراف اقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها "سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي أو أدوات الارهاب والجماعات الارهابية أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات حسن الجوار".

ونقلت "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله خلال استقباله رفائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مصر ستتوجه حو الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لصالح عملية التنمية من خلال إنشاء المحطة النووية بالضبعة، والحرص في هذا الإطار على تعزيز علاقات التعاون الراسخة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاستفادة من خبراتها لتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال إجراءات الأمن النووي، مؤكدا أن الوكالة الدولة للطاقة الذرية تقع عليها مسؤولية كبيرة نحو تعزيز استقرار وأمن المنطقة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أشارت "القبس" إلى أن السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة، أصدرت، بيانًا حول الوضع الإنساني في اليمن، واصفين إياه بـ"الخطير"، مشددين على "العلاقة الوطيدة لهذا الوضع بالتصعيد العسكري المستمر، ورفض الحوثيين لوقف إطلاق النار".

ونقلت "الراي" عن رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي قوله إن "لبنان المتمسك بحرية التعبير والقول لن يكون منبرا ومعبرا للإساءة إلى اي دولة عربية أو التدخل في شؤونها"، مجددا تأكيد تمسك لبنان بعمقه العربي وبعلاقته الوطيدة بالدول العربية الشقيقة ولا سيما دول الخليج العربي.

وذكرت "الوطن" أن مستوطنًا إسرائيليًا لقى مصرعه وأصيب اثنان آخران، الخميس، في عملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة ”حومش“ الواقعة بين مدينتي جنين ونابلس في الضفة الغربية المحتلة.

دوليًا، قالت "الراي" إن الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي ستجتمع، الجمعة؛ لتأجيل المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق.

ونقلت "الجريدة" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إن المتحور أوميكرون لفيروس كورونا، ”سيبدأ بالتفشي بشكل أسرع بكثير“ في الولايات المتحدة، داعيا مواطنيه لتلقي اللقاحات المضادة للفيروس، بما في ذلك الجرعة المعززة.

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