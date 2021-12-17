64 ألفاً و189 إصابة كورونا النشطة في الأردن

أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنيةبشأن وباء كورونا، وجود 64 ألفا و189 اصابة كورونا نشطة في الأردن حتى صباح الجمعة.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 12 ألفا و118 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 40 حالة وفاة أمس الخميس.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و27 ألفا و844 إصابة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 951 ألفا و537 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 273 مليوناً و260 ألفا و317 حالة، شفي منها 245 مليوناً و398 ألفا و183 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و353 ألفا و600 حالة وفاة حول العالم.