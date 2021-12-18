مقارنة بين تيجو 8 وبايك X7 موديلات 2022 | صور

تتألق الإصدارات الصينية داخل السوق المصري لما توفره من إصدارات متنوعة ترضي معظم الأذواق، خاصة في فئة الكروس اوفر التي يفضلها البعض لإرتفاعها عن الأرض واتساع مقصورتها، وتشهد الفترة الحالية منافسة قوية بين السيارتين تيجو 8 و بايك X7 موديلات 2022.

قوة المحركات

تستمد شيري تيجو 8 موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سليندر، بسعة 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع أن يولد قوة قدرها 145 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 210 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 7.4 لتر/100 كيلومتر في الساعة.

ينتمي طراز بايك X7 موديل 2022 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتأتي بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 188 حصان، وعزم أقصى للدوران 275 نيوتن. متر.

الكماليات

ترتكز السيارة شيري تيجو 8 موديل 2021 على عجلات رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي متعدد الاضلاع ، بالإضافة إلى منظومة الشبكات الامامية والتي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء إلى جانب اطلالة خارجية انيقة، مع مصابيح انسيابية، و فوجات ضباب LED، و مرايات جانبية كهربائية الأداء تحتوي على شرائط ضوئية.

تتوافر سيارة بايك X7 موديل 2022 بحزمة من الكماليات، مثل مصابيح أمامية LED مع اضاءة نهارية عالية ، وفتحات تهوية أمامية، ومقابض ذكية مخفية تخرج لك فور القرب منها، ومرايات قابلة للضم مع قفل السيارة، كما جهزت أيضا بشاشة وسائط 12.3 بوصة، و شاشة معلوماتية ، وشاشة تحكم بتكييف السيارة.

عوامل الأمان

تأتي سيارة تيجو 8 موديل 2022 ، بعدد من وسائل الأمان والراحة ، من بينها 6 وسائد هوائية، وتثبيت لكرسي الأطفال ISO FIX، ومانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة، وحساسات لمنع الاصطدام من الأمام والخلف، ومكابح مضادة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونياً EBD، وبرنامج توزيع إلكتروني ESP، وبرنامج الثبات الإلكتروني TCS، مع مكابح يد الكترونية EPB، ونظام مساعدة الفرامل في حالات الطوارئ EBA، ونظام المساعدة في صعود وهبوط المرتفعات.

دعمت سيارة بايك X7 بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها الوسائد الهوائية، وأنظمة الفرامل المتعددة، وعدد 12 حساسا موزعة على جميع زوايا السيارة، وبها عدد 8 كاميرات حتي تتضح لك الصورة الخارجية كاملة لكل جوانب السيارة.

أسعار تيجو8 موديل 2022:

الفئة الأولى COMFORT 370 ألف جنيه.

الفئة الثانية LUXURY 400 ألف جنيه.

أسعار بايك X7 موديل 2022:

الفئة الأولى ELITE بسعر 497000 جنيه.

الفئة الثانية PREMIUM بسعر 568000 جنيه.