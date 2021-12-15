تعرف على أسعار ومواصفات بايك X7 موديل 2022

أصبحت السيارات الصينية ذات حضور داخل السوق المصري، لما توفره من إصدارات متنوعة ترضي معظم الأذواق، خاصة فى فئة الكروس اوفر التي يفضلها البعض بسبب ارتفاعها عن الأرض واتساع مقصورتها، ومن بينها بايك X7 موديل 2022.

ينتمي طراز بايك X7 موديل 2022 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتأتي بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 188 حصان، وعزم أقصى للدوران 275 نيوتن. متر.

تتوافر سيارة بايك X7 موديل 2022 بحزمة من الكماليات، مثل مصابيح أمامية LED مع اضاءة نهارية عالية ، وفتحات تهوية أمامية، ومقابض ذكية مخفية تخرج لك فور القرب منها، ومرايات قابلة للضم مع قفل السيارة، كما جهزت ايضا بشاشة وسائط 12.3 بوصة، و شاشة معلوماتية ، وشاشة تحكم بتكييف السيارة.

دعمت سيارة بايك X7 بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها الوسائد الهوائية، وأنظمة الفرامل المتعددة، وعدد 12 حساسا موزعة على جميع زوايا السيارة، وبها عدد 8 كاميرات حتي تتضح لك الصورة الخارجية كاملة لكل جوانب السيارة.

كما زودت بالعديد من المواصفات والتجهيزات أنظمة مساعدة فى القيادة الذكية APA Smart ، ونظام الذاتي لركن السيارة، نظام القيادة الذاتي فى الطرق المزدحمة بدون، ونظام IACC لتثبيت السرعة وتحديد لوجهه المركبة دون الامساك بعجلة القيادة.

أسعار بايك X7 موديل 2022:

الفئة الأولى ELITE بسعر497000 جنيه.

الفئة الثانية PREMIUM بسعر568000 جنيه.