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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. عون يوقع على اتفاقية قرض البنك الدولي للإنشاء

ميشال عون
ميشال عون

وقع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، القانون الرقم 251 المتضمن تعديل أحكام القانون رقم 219 تاريخ 8/4/2021 بعد اقراره في مجلس النواب، والمتعلق باتفاقية القرض الموقع مع البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد- 19 والأزمة الاقتصادية في لبنان، والهادف الى توفير التحويلات النقدية والخدمات الاجتماعية للبنانيين الفقراء الرازحين تحت خط الفقر المدقع والمهمشين والمتضررين من الازمة الاقتصادية وأزمة وباء كورونا، وتقديم استجابة فورية وفعالة لمواجهة الطوارئ او الازمات في حال حدوثها.

ويتألف المشروع الطارئ من خمسة أقسام هي:
توفير التحويلات النقدية لدعم الحل الأساسي وتوفير التمويل للاسر اللبنانية الفقيرة المؤهلة لتلبية الاحتياجات الأساسية الغذائية وغير الغذائية.
توفير التحويلات النقدية الإضافية للطلاب المعرضين للمخاطر جراء عدم تمكن أهلهم من دفع نفقاتهم المدرسية في المدارس الحكومية.
تقديم الخدمات الاجتماعية وتعزيز قدرات وأنظمة وزارة الشؤون الاجتماعية ومراكز التنمية الاجتماعية.
دعم تنفيذ برنامج شبكات الأمان الاجتماعي عبر اتاحة المجال لاصحاب المصلحة في المشروع لتقديم الآراء والتعليقات واحاطتهم بشأن أنظمة المشروع.
مكون الاستجابة في حالة الطوارئ المحتملة.

ووقع القانون أيضا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

عون وميقاتي يبحثان الإجراءات اللازمة لمعالجة عدد من القضايا اللبنانية العاجلة

عون: صور الأقمار الصناعية الروسية ستساعد في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت


 

لبنان مجلس النواب الجريدة الرسمية الرئيس اللبناني ميشال عون أزمة وباء كورونا البنك الدولي للانشاء والتعمير

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