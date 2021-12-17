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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تارا عماد.. هل تنقلب عليها نيتها الطيبة في ستات بيت المعادي؟

تارا عماد
تارا عماد

بنيتها الصافية وقلبها الطيب وشخصيتها الخدومة، لا تتوانى تارا عماد عن مساعدة المقربين إليها حتى وإن جاء ذلك على حساب حياتها الزوجية الهادئة، فهل ستنقلب عليها هذه الصفات باكتشافها لخداع زوجها؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث مسلسل ستات بيت المعادي الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد ضمن سلسلة أعمالها الأصلية.

 

رضوى (تارا عماد) شخصية منطلقة وناجحة في عملها وحياتها الزوجية، تلجأ إليها إحدى صديقاتها بعد أن وجدت الأخيرة نفسها بلا مأوى، لتقرر رضوى استضافتها عندها في بيتها الذي انتقلت إليه هي وزوجها حديثاً، والذي شهد أحداثاً غامضة وجرائم قتل متعددة في عصور مختلفة.

 

وبرغم اعتراض زوجها في أول الأمر على إقامة الصديقة الجديدة، إلا أنه يُعجب بها عندما يراها ويبدأ سراً في تفقد صورها المثيرة على السوشيال ميديا، وهو ما تكتشفه رضوى وتصاب بصدمة شديدة، ولكنها تتراجع عن موقفها وتفترض في زوجها حسن نيته، فهل ستظل رضوى متمسكة بموقفها حتى النهاية؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث المسلسل.

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تارا عماد تروج لمسلسلها "ستات بيت المعادي".. شاهد

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بفستان جذاب…تارا عماد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

مسلسل ستات بيت المعادي

ستات بيت المعادي تدور أحداثه خلال ثلاثة عصور مختلفة وهي الستينيات والثمانينيات وعصرنا الحالي، في إطار من التشويق والإثارة المغلف بالكوميديا السوداء، وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي Why Women Kill والذي لاقى نجاحاً عند عرضه موسمين منه خلال 2019 و2021.

والمسلسل من إخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمود عزت، وإنتاج شركة S Productions. وبطولة كندة علوش، تارا عماد وإنجي المقدم، صبري فواز، أحمد وفيق، إنجي كيوان، مريهان حسين، وشريف حافظ، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف.

 

أحدث أعمال الفنانة تارا عماد 

أحدث أعمال تارا عماد كانت في الموسم الرمضاني 2021 من خلال مشاركتها في بطولة مسلسلي موسى مع محمد رمضان وإخراج محمد سلامة، وضد الكسر مع نيللي كريم وإخراج أحمد خالد. ومن الأعمال المنتظر عرضها مسلسل تحقيق وهو من الأعمال الأصلية لمنصة WATCH IT.

ومؤخراً انضمت تارا عماد إلى فريق عمل الفيلم الكوميدي الجواهرجي، والذي يجمع بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد مرور ما يقرب من 23 عاماً على تجربتهما الأولى سوياً في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.

تارا تارا عماد الفنانة تارا عماد الفنانة ستات بيت المعادي مسلسل ستات بيت المعادي مسلسل المعادي

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