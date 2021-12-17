كسرت نفسي.. لماذا قتل الكهربائي عجوز إمبابة بعد ممارسة الفجور معه؟

دائما ما تسفر العلاقات الشاذة غير السوية عن نهايات مأسوية، وهو ما حدث في لغز العثور على جثة مسن يرتدي ملابس داخلية حريمي، في إمبابة، حيث وجد مقتولا في شقته؛ بعد انبعاث رائحة كريهة منها.

تحرك أمني لكشف غموض الحادث

نجحت الأجهزة الأمنية، في الجيزة في حل لغز العثور على جثة مسن داخل شقته في إمبابة، بعد 12 يوما من البحث والتحري، حيث تبين أن عاطلا مزق جسده بسكين بعد علاقة شذوذ جمعتهما؛ لسرقة متعلقاته وأمواله.

بداية الكشف عن الجريمة، كانت ببلاغ ورد إلى قسم شرطة إمبابة، بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة مسن يقيم بمفرده.

ووجه اللواء رجب عبد العال، مدير أمن الجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى موقع البلاغ؛ لبيان ملابساته.

فحص ضباط قسم شرطة إمبابة أسفر عن العثور على جثة صاحب الشقة، وهو عجوز في العقد السادس من العمر، مصابا بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد، ويرتدي ملابس داخلية حريمي.

وأوضح الفحص، أن العجوز يقيم بمفرده، ويتردد عليه بعض الأشخاص من فترة لأخرى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبدأ فريق البحث، عمله؛ لكشف ملابسات الجريمة، وسرعة ضبط مرتكبها.

التحريات تشير إلى علاقة شاذة

اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، شكَّل فريق بحث رفيع المستوى؛ لبيان ملابسات الجريمة، وتحديد هوية الجاني، والدافع وراء ارتكاب الواقعة.

خطة البحث- التي قادها العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، اعتمدت على عدة بنود، أحدها؛ فحص علاقات المجني عليه، وبيان مدى وجود خلافات معه، من عدمه، وتحديد آخر مشاهدات له والمترددين على منزله في وقت معاصر لوقوع الجريمة، طبقا للتوقيت الذي حدده الطب الشرعي.

استمرت خطة البحث، قرابة 12 يوما، تبين خلالها أن المجني عليه شاذ جنسيا، ومتعدد العلاقات مع الشباب والرجال الذين يستقطبهم؛ لممارسة الفجور معهم داخل منزله، حتى تم رصد مشاهدة لشخص تردد عليه عدة مرات، وهو آخر من شوهد يخرج من العقار الذي تقع به شقة المجني عليه.

ونجح فريق البحث في تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل، يبلغ من العمر 57 عاما، مقيم بالجيزة، وله عدة محال إقامة أخرى في مناطق مختلفة.

ضبط المتهم

عدة مأموريات شكَّلها فريق البحث، وأكمنة ثابتة ومتحركة تم نشرها؛ حتى نجحت إحداها- برئاسة العقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث إمبابة والمنيرة، والمقدم مؤمن فرج، رئيس مباحث إمبابة، في ضبط على المتهم بمنطقة الجيزة.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات؛ أقر- أمام اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية- بارتكاب الجريمة، معترفا بعلاقته الشاذة بالمجني عليه.

المتهم أضاف أنه تعرف على المجني عليه منذ فترة، لكنه أول مرة تجمعهما علاقة شاذة، وأضاف أنه يوم الجريمة وعقب انتهاء علاقتهما المحرمة، حدثت بينهما مشاجرة، قام على أثرها المتهم بتسديد عدة طعنات له أردته قتيلا في الحال، واستولى على هواتفه المحمولة ومبلغ مالي وملابسه وفر هاربا، حتى فوجئ بإلقاء قوات الأمن القبض عليه، بعد مرور أكثر من 10 أيام، اعتقد خلالها أن أحدا لم يكشف أمره، وأرشد عن متعلقات المجني عليه التي استولى عليها.

النيابة تقرر حبس المتهم

أدلى المتهم بقتل عجوز إمبابة، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، مؤكدا حدوث علاقة شذوذ بينه وبين المجن عليه، مشيرا إلى أنه تعرف على المجني عليه منذ فترة، وكان يتردد عليه بمنزله في منطقة إمبابة، ويعلم أنه شاذ جنسيا، وفي يوم الواقعة؛ طلب منه القتيل، ممارسة الفجور؛ فوافق المتهم.

وفي محاولة لإخفاء الدافع الحقيقي وراء جريمته؛ ادعى المتهم خلال اعترافاته، أنه عقب انتهاءهما من علاقتهما الشاذة؛ عاتبه المجني عليه، قائلا: كسرت نِفسي، وحدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، استل على اثرها المتهم، سكينًا، سدد به عدة طعنات للمجني عليه في أنحاء متفرقة من جسده، وتركه غارقا في دمائه، وفر هاربا.

ومع استمرار مناقشة المتهم؛ أقر المتهم بالدافع الحقيقي وراء ارتكاب جريمته، مؤكدا أنه يمر بأزمة مالية، خاصة أنه يعمل كهربائي ولكنه عاطل عن العمل؛ فقرر التخلص من المجني عليه بدافع سرقته، وعقب قتله؛ استولى على هواتفه المحمولة، وملابسه، ومبلغ مالي.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.